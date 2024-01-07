Владелец «Мутабора» подарил церкви мощи Николая Чудотворца
Владелец московского клуба «Мутабор» Михаил Данилов подарил храму Знамения иконы Божией Матери мощи святого Николая Чудотворца, пишет Telegram-канал Baza.
По словам Данилова, мощи привезены из Ватикана еще в ноябре. Предприниматель утверждает, что ждал Рождества, чтобы подарить их храму.
В декабре в клубе «Мутабор» состоялась скандальная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.
Ранее Роспотребнадзор усмотрел нарушение санитарных норм в «Мутаборе». В настоящее время заведение закрыто и опечатано, напоминает «Радиоточка НСН».
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