Владелец «Мутабора» подарил церкви мощи Николая Чудотворца

По словам Данилова, мощи привезены из Ватикана еще в ноябре. Предприниматель утверждает, что ждал Рождества, чтобы подарить их храму.

В декабре в клубе «Мутабор» состоялась скандальная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой. Суд оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.

Ранее Роспотребнадзор усмотрел нарушение санитарных норм в «Мутаборе». В настоящее время заведение закрыто и опечатано, напоминает «Радиоточка НСН».

