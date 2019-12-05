Врачей можно заменить роботами, но чем это закончится?
Эксперты прокомментировали в эфире НСН статистику Росздравнадзора по врачебным ошибкам.
Из 28 миллионов случаев госпитализации в год от 2 до 3 миллионов могут сопровождаться «неблагоприятными медицинскими событиями» — на их устранение медицинские организации тратят до 15% своего бюджета. Такую статистику представил глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко. Одной из наиболее распространенных причин нанесения вреда пациентам он назвал неточную или несвоевременную постановку диагноза — из-за этого возникает от 6% до 16% всех опасных случаев в больницах.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин заявил НСН, что проблема врачебных ошибок общемировая, причём по развитым странам цифры не сильно различаются.
«Вообще число врачебных ошибок по странам с реальной статистикой во всём мире приблизительно одинаково. Более того, оно даже не меняется со временем. Другое дело, что в России такой статистики не существует, как и вообще нормальной медицинской статистики в целом. Иногда судебные иски, которые могут исчисляться миллионами рублей, действительно наносят ущерб нашим, прямо скажем, бедным клиникам. Поскольку деньги очень и очень считанные.
«В мире эта проблема решается страхованием врачебной ответственности»
В мире эта проблема решается страхованием врачебной ответственности – индивидуальным и общеклиническим. У нас это только начинается – компании страховые специализированные уже появляются, однако закона о страховании медицинской ответственности нет. Думаю, в ближайшие годы этот вопрос будет решаться», - подчеркнул собеседник НСН.
В свою очередь президент Лиги пациентов Александр Саверский в эфире НСН отметил, что статистика Росздравнадзора получается даже лучше общемировой. Он связал это с расплывчатостью формулировки «неблагоприятные медицинские события»:
«Нужны пояснения, что конкретно входит в структуру этой цифры. Она на самом деле не страшная - в мире 15% врачебных ошибок, а тут получается в районе 7- 8 %. Пациенты часто просто не знают, что была ошибка допущена – их убеждают, что это результат развития заболевания. Страховые компании выявляют до 10% дефектов в медицинской помощи, однако больным об этом не сообщают».
Глава Лиги пациентов также считает, что контролировать качество медицинской помощи должен исключительно Росдравнадзор.
«Это не должно пересекаться с деятельностью страховых компаний. Получается, что у нас за одно правонарушение контролируют и накладывают санкции два разных субъекта. Двух контролёров не должно быть. Что касается статистики по делам об ответственности врачей за ошибки, то она сейчас вообще недоступна. В принципе, до суда доходит мало дел, по цифрам пятилетней давности - порядка 700 в год, 70% из них заканчиваются в пользу пациентов.
«Суммы компенсаций довольно смешные»
Казалось бы, хорошо - однако суммы компенсаций довольно смешные – в пределах 100 тысяч рублей. Кроме того, большинство пациентов предпочитают не обращаться в суды. Люди в регионах понимают, что им и их родственникам придётся обращаться в это учреждение ещё не раз, поэтому стараются не ссориться с системой, не требовать компенсации», - отметил Саверский.
Глава «Лиги защиты врачей» Семён Гальперин считает, что проблему врачебной ошибки вообще невозможно решить в обозримом будущем:
«Ошибки – часть работы врача»
«Ошибки – часть работы врача, он тоже человек, а человеку свойственно ошибаться. Врачебные ошибки всегда были, всегда будут, их искоренить невозможно. Разве что, заменить врачей роботами, и то – не понятно, чем это закончится».
Согласно данным Росздравнадзора, в системе здравоохранения России в год фиксируется более 40 миллионов вызовов скорой помощи и 1 миллиард амбулаторных приемов. По оценки главы ведомства, безопасность врачебных вмешательств напрямую зависит от инвестиций в структуру учреждений, политики их расположения и уровня доступности.
До 10 января 2020 года регионы должны представить в правительство свои версии местных программ обновления медицинской инфраструктуры. Перед этим предложения субъектов будут рассмотрены в Госудме на заседании профильной рабочей группы. Депутаты считают, что повышение качества оказания медицинской помощи должно стать приоритетом модернизации первичного звена здравоохранения.
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