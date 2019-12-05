Врачей можно заменить роботами, но чем это закончится?

Из 28 миллионов случаев госпитализации в год от 2 до 3 миллионов могут сопровождаться «неблагоприятными медицинскими событиями» — на их устранение медицинские организации тратят до 15% своего бюджета. Такую статистику представил глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко. Одной из наиболее распространенных причин нанесения вреда пациентам он назвал неточную или несвоевременную постановку диагноза — из-за этого возникает от 6% до 16% всех опасных случаев в больницах.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин заявил НСН, что проблема врачебных ошибок общемировая, причём по развитым странам цифры не сильно различаются.