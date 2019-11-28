Конфликт трансплантологов и Минздрава унес первую жизнь: Ребенка могли спасти
Врач-трансплантолог Надежда Бабенко в эфире НСН заявила, что девочка умерла дома, так как ей отказали в помощи.
Одна из маленьких пациенток трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко не дождалась возвращения уволенных врачей в Научный центр здоровья детей (НЦЗД). Годовалая Настя Орлова весила всего 7 кг, а в России только эти трансплантологи обладают методикой по пересадке почек детям весом до 10 кг.
Каабак и Бабенко были уволены из НЦЗД в середине ноября. После встречи с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой их должны были восстановить на работе в Центре, но приступить к операциям доктора смогут не раньше начала 2020 года.
Врач-трансплантолог Надежда Бабенко в беседе с НСН рассказала, что СМИ вводят в заблуждение, говоря о смерти девочки в больнице.
«Она не умерла в московской больнице, не нужно искажать факты! Она была дома в этот момент. Из московской больницы она уехала в октябре, потому что был запрет отделения трансплантации НЦЗД, и фактически в трансплантации ей было отказано. Она поехала домой на диализе жить», - сказала Бабенко.
При этом, она отметила, что Насте уже была назначена дата операции, но из-за политики нового руководства трансплантационной программы, осуществить ее было некому.
«Отказано было, потому что мы ушли, а по мнению нового руководителя программы трансплантации НЦЗД профессора Зоркина, трансплантации детям меньше 10 кг делать нельзя. Это [гибель ребенка] из-за неоказания медицинской помощи ребенку в полном объеме, которая могла быть оказана. У нее была запланирована трансплантация на конец ноября», - пояснила врач.
В настоящий момент Михаил Каабак и Надежда Бабенко вновь направились в Минздрав, чтобы обсудить возможность скорейшего их восстановления в НЦЗД или другой медицинской организации для проведения операций маловесным детям.
Ранее врачи-трансплантологи были уволены из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей. В Медорганизации и Минздраве заявляли, что причиной стало сокращение ставок. Но сам Каабак утверждал, что увольнение связано с претензиями Минздрава к протоколу лечения.
Михаил Каабак и Надежда Бабенко уже более десяти лет успешно спасают детей весом от шести килограммов, в то время как в других клиниках врачи не берутся за подобные операции. При этом сообщается, что с 2007 года по этой методике было прооперировано 374 ребёнка, при этом их выживаемость в течение пяти лет составила 97%.
Ранее трансплантологи рассказали в эфире НСН о результатах встречи с администрацией Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
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