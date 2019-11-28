Конфликт трансплантологов и Минздрава унес первую жизнь: Ребенка могли спасти

Одна из маленьких пациенток трансплантологов Михаила Каабака и Надежды Бабенко не дождалась возвращения уволенных врачей в Научный центр здоровья детей (НЦЗД). Годовалая Настя Орлова весила всего 7 кг, а в России только эти трансплантологи обладают методикой по пересадке почек детям весом до 10 кг.

Каабак и Бабенко были уволены из НЦЗД в середине ноября. После встречи с министром здравоохранения Вероникой Скворцовой их должны были восстановить на работе в Центре, но приступить к операциям доктора смогут не раньше начала 2020 года.

Врач-трансплантолог Надежда Бабенко в беседе с НСН рассказала, что СМИ вводят в заблуждение, говоря о смерти девочки в больнице.

«Она не умерла в московской больнице, не нужно искажать факты! Она была дома в этот момент. Из московской больницы она уехала в октябре, потому что был запрет отделения трансплантации НЦЗД, и фактически в трансплантации ей было отказано. Она поехала домой на диализе жить», - сказала Бабенко.

При этом, она отметила, что Насте уже была назначена дата операции, но из-за политики нового руководства трансплантационной программы, осуществить ее было некому.