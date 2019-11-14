Вирусолог не согласился с рассказавшей о «бесполезных анализах» Малышевой

«Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни это исключения. Мы все в детстве заражаемся вирусом герпеса и, он укладывается с нами в могилу. Некоторые люди никогда не испытывают эти лихорадки, например, вокруг губ, а для некоторых это частая проблема. То есть, заниматься диагностикой или нет - это решается чисто в индивидуальном плане. Поэтому сказать, что это совсем не нужно делать - будет не правильно. Хотя за правило, может быть, действительно, брать себе это не надо. Но, если возникает какая-то патология с тем же герпесом, то пройти диагностику следует», - считает Зуев.

Среди других якобы «бесполезных» анализов Малышева назвала проверку на антитела хеликобактер пилори, дисбактериоз и цитомегаловирус. Вместе с соведущими она отметила, что подобные анализы только уменьшают кошельки россиянин и не несут никакой практической функции для улучшения здоровья.

Ранее НСН сообщала, что Федерация независимых американских страховщиков Blue Cross Blue Shield Association (BCBS) опубликовала доклад, в котором заявила, что поколение так называемых миллениалов, то есть людей, родившихся с 1981 по 1996 год, будет значительно выше. В исследовании говорится, что они будут умирать на 40 процентов чаще, чем поколение X (1961–1981 годы), в том числе из-за бедности и угроз ранних болезней. Елена Малышева в эфире НСН не согласилась с такими данными, заявив, что продолжительность жизни сегодня, напротив, растет у всех поколений.

