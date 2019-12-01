В «Лиге защиты врачей» Минздрав обвинили в провале кадровой работы
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН предложил, чем можно привлечь врачей в провинциальные больницы.
Специaлизировaннaя инфекционнaя больницa в Новочеркасске приостaновилa прием пaциентов. После сокрaщения штaтa окaзaлось, что больных просто некому принять, все врaчи стaционaрa были уволены.
Кaк сообщaет пресс-службa aдминистрaции, всего в учреждении рaботaли три врaчa. Двое из них возрaстом стaрше 70 лет уволились по собственному желaнию еще в ноябре. Остaвшийся доктор-инфекционист, он же зaведующий отделением, ушел нa больничный, после чего тaкже нaписaл зaявление об увольнении.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН напомнил о том, что к кадровому голоду, которому особенно подвержены провинциальные медучреждения, привела реформа здравоохранения, а именно неудачная оптимизация поликлиник и больниц.
«Растущий дефицит врачебных кадров в стране, особенно в провинции, вдалеке от столичных городов, - это одно из следствий непродуманной реформы, бездумной оптимизации здравоохранения. Провал реформы признан на самом верху. Минздрав – единственный, кто этого не признал, ему не хочется нести за это ответственность. Мы знаем, что все регионы отчитались о выполнении «майского указа», по которому у врачей должна быть высокая зарплата. Но мы также знаем, что это чистейший обман. Минздрав постоянно обманывает и людей, и врачей, и руководство страны, подсовывая ему липу о высоких зарплатах врачей. Поэтому считаю, что с нынешним руководством Минздрава проблему дефицита кадров не решить», - заявил эксперт.
Семён Гальперин не считает, что возвращение к советскому опыту распределения выпускников вузов по российским больницам является выходом из кадрового тупика.
«Распределение – это репрессивная, социально неуравновешенная мера, абсолютно блатная система. Чем меньше у тебя возможностей договориться с распределителями – тем дальше ты поедешь. Если эту меру снова введут, она будет разделять социальный уровень медработников. И никто не захочет быть врачом – тебе надо ехать туда, куда ты не хочешь, к тому же тебе за это очень мало платят. Я не думаю, что пациенты хотели бы лечиться у тех врачей, которые не хотят заниматься этой работой и мечтают побыстрее сбежать. Заставлять силой людей работать – это неэффективная мера», - сделал вывод собеседник НСН.
Эксперт раскритиковал вариант социальной поддержки, которым Минздрав пытается привлечь врачей в районные больницы - выплату подъемных по миллиону рублей. Гальперин напомнил, что во многих регионах зафиксированы случаи, когда врачи отказывались от денег и уезжали с предложенного места работы из-за низкой зарплаты.
«Единственное решение проблемы – честно договариваться с врачами, подписывать договор. В нем должны быть четко прописаны условия: объем работы, где врач будет жить, сколько – точно – он будет зарабатывать. Нужно полностью исключить мошенническую систему стимулирующих выплат, на которую ориентируются чиновники. Нужны гарантированные объемы зарплаты, на которые могут рассчитывать наши врачи», - заявил Семён Гальперин.
Ранее НСН писала, как Минздраву придется решать проблемы массовых увольнений и притока врачей-мигрантов.
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