«Лига врачей»: В заражении ставропольских детей ВИЧ виноват и Минздрав
Глава «Лиги защиты врачей» в эфире НСН не исключил повторения инцидента в регионе.
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией пациентов больницы в Ставрополье понесли все причастные сотрудники. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает ТАСС.
«Ответили от главврача до дежурных смены, которые были в тот момент на территории больницы. Кто-то уволен, кто-то наказан, нами выводы сделаны на сегодняшний день. И я думаю, что возможности таких сложных проявлений в нашей медицине на территории Ставропольского края точно будем исключать», — заверил Владимиров.
Ранее медсестра больницы, где произошло заражение, рассказала Telegram-каналу Mash о дефиците шприцев в учреждении. Позже региональный Минздрав опроверг это заявление, указав, что в 2018 году, когда произошёл инцидент, больница была обеспечена всем необходимым инструментарием в достаточном количестве.
Однако президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН призвал проверить обеспеченность краевых больниц расходными материалами. Если их нехватка наблюдается в других медучреждениях, не исключены новые случаи заражения. Ранее он неоднократно в беседах с НСН отмечал искажение Минздравом цифр для отчётности.
«Вину персонала невозможно отрицать в этом случае. Действительно, технология была нарушена. С другой стороны, были сообщения о том, что не хватало оборудования, инструментов. Нужно разбираться, кто рассчитывал это снабжение, кто давал команду, чтобы работать в таких условиях. Есть же требования к работе медицинского учреждения. Это вопрос уже к региональному органу управления здравоохранением. Нужно проверить, как работают ближайшие учреждения в том же регионе. Если у них такой же дефицит инструментария, расходников, то эти случаи будут повторяться», — предупредил Гальперин.
Отметим, следствие считает виновной в заражении пациентов старшую медсестру инфекционного отделения. Её обвиняют в халатности. Однако, как сообщил губернатор края, вину понесли все сотрудники больницы, работавшие в ту смену. Это не удивило президента «Лиги защиты врачей». По его словам, в России часто находят «стрелочника», в то время как проблема лежит на более глубоком уровне. В данном случае, по его мнению, ответственность должен нести региональный Минздрав.
«Я думаю, что у нас как обычно наказывают стрелочника, а ответственность несёт руководитель учреждения и те организации, которые проверяют работу этого учреждения. Надо же более глобально смотреть на проблему, кто допустил, что учреждение работало в таких условиях. Это проблема регионального органа управления здравоохранения», — заключил Гальперин.
Подобные случаи заражения пациентов ВИЧ в больницах редкость, однако, по мнению собеседника НСН, нельзя исключать, что далеко не все они становятся достоянием общественности.
«Такие случаи [заражения] встречаются нечасто, это исключительная ситуация, но, мы не знаем, сколько случаев пропущено», — подчеркнул Гальперин.
Заражение пациентов в Ставрополье произошло в 2018 году. В больницу поступил мужичина с ВИЧ-инфекцией. По данным следствия, старшая медсестра не проконтролировала обеззараживание катетеров, которыми пользовался пациент, в результате вирус передался трём детям, а также двоим взрослым, находившимся в больнице на лечении.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кремль в шоке от кадров казни в Сирии
- Стало известно, кто возглавит Всероссийскую федерацию легкой атлетики
- Генпрокуратура назвала новые справки для водителей ошибкой Минздрава
- Непродуктивно, но полезно. Онищенко оценил «сухой закон» в Щелкове
- Греф рассказал о росте долговой нагрузки россиян