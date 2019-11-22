«Лига врачей»: В заражении ставропольских детей ВИЧ виноват и Минздрав

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией пациентов больницы в Ставрополье понесли все причастные сотрудники. Об этом на пресс-конференции заявил губернатор региона Владимир Владимиров, сообщает ТАСС.

«Ответили от главврача до дежурных смены, которые были в тот момент на территории больницы. Кто-то уволен, кто-то наказан, нами выводы сделаны на сегодняшний день. И я думаю, что возможности таких сложных проявлений в нашей медицине на территории Ставропольского края точно будем исключать», — заверил Владимиров.

Ранее медсестра больницы, где произошло заражение, рассказала Telegram-каналу Mash о дефиците шприцев в учреждении. Позже региональный Минздрав опроверг это заявление, указав, что в 2018 году, когда произошёл инцидент, больница была обеспечена всем необходимым инструментарием в достаточном количестве.