Более 1,5 млн человек страдает от алкоголизма и алкогольных психозов

Член межведомственной рабочей группы Государственного антинаркотического комитета по профилактике, ведущий научный сотрудник «Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы» Юлия Шевцова в ходе пресс-конференции в пресс-центре НСН «Вытрезвители с доставкой: Спасать пьяных россиян снова поручили МВД» раскрыла цифры по пациентам с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы в России.

«В 2018 году 1 млн 594 тысяч пациентов было с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы тех, кто находился под диспансерным наблюдением. Изрядная часть этого количества это пациенты в ремиссии, потому что диспансерное наблюдение ведется в течение трех лет. Но все равно это количество очень значительное. В связи со смертью в 2018 году с наблюдения было снято 38 тысяч 254 человека. Это точно посчитанные люди, это наши пациенты, за каждым из которых длительная история и злоупотребления алкогольными напитками, и формирование зависимости, и борьбы за его здоровье, и взаимодействие с врачами и психологами», - сказала Шевцова.

Госдумой принят в первом чтении законопроект о возрождении вытрезвителей на базе государственно-частного партнёрства. Инициатива возникла в связи с тем, что с момента отказа от вытрезвителей, число преступлений, совершаемых пьяными, выросло почти на треть. Кроме того, каждый год в России несколько десятков нетрезвых граждан замерзают насмерть на улице.

Ранее в эфире НСН член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала, что два российских региона выступили против возвращения вытрезвителей.

