«Держится за кресло». Скворцову обвинили в «традиционной» лжи про зарплаты врачей
Президент «Лиги защиты врачей» заявил НСН, что медикам уже даже не смешно слушать отчёты Минздрава о высоких зарплатах работников здравоохранения.
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю по стране зарплату врача. По её словам, в среднем оплата труда работников медицинской сферы с высшим образованием составляет 79 тысяч рублей. Аналогичные данные приводил в июле и Росстат: за первое полугодие 2019 года средний заработок медиков составил 79,2 тысячи рублей, а в 2018 году — 73,9 тысячи рублей.
Если раньше врачи посмеивались отчётам Минздрава, сейчас уже ложь ведомства набила оскомину, заявил в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.
«Отчёты Минздрава у нас всегда замечательные. И глядя в них, доктора, видимо, должны радоваться, что они так хорошо живут. Это уже наша традиция. К сожалению, к реальности это имеет мало отношения, потому что у нас министр не спрашивает у врачей, сколько они зарабатывают, а спрашивает у своих подчинённых, вероятно. И, наверное, среднюю заработную плату они рассчитывают у себя в ведомстве, среди сотрудников Минздрава. Потому что это уже не смешно. Раньше врачи смеялись над этими отчётами, сейчас это уже слишком часто повторяется, и говорить, что это ложь, просто надоело», — заявил Гальперин.
Делать подобные заявления, по его мнению, министра побуждает желание сохранить своё место. При этом перспектив для развития здравоохранения в России при нынешнем руководстве ведомства собеседник НСН не увидел.
«Я думаю, что министру уже давно наплевать на мнение обычных медицинских работников. Её задача — отчитываться перед своим начальством. Так поставлена, видимо, задача — написать отчёт, что у нас всё в порядке. Несмотря на признанный уже всеми провал здравоохранения, министр может сидеть и прежний в своём кресле. Я думаю, пока у нас не сменится руководство Минздрава, провал будет продолжаться. Вот она и цепляется за своё кресло», — резюмировал Гальперин.
Не поверил озвученным Вероникой Скворцовой цифрам в эфире НСН и фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков. Он заявил, что подобными заявлениями глава Минздрава ссорит пациентов с врачами.
Ранее президент РФ Владимир Путин подверг критике существующий в стране порядок распределения средств, выделяемых на российское здравоохранение. На эти цели на период до 2024 года в рамках профильного нацпроекта выделено триллион триста миллиардов рублей. Однако, по мнению главы государства, и этого недостаточно. Подробнее о том, что необходимо для изменения ситуации в сфере здравоохранения в России, читайте в материале НСН.
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