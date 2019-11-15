«Держится за кресло». Скворцову обвинили в «традиционной» лжи про зарплаты врачей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю по стране зарплату врача. По её словам, в среднем оплата труда работников медицинской сферы с высшим образованием составляет 79 тысяч рублей. Аналогичные данные приводил в июле и Росстат: за первое полугодие 2019 года средний заработок медиков составил 79,2 тысячи рублей, а в 2018 году — 73,9 тысячи рублей.

Если раньше врачи посмеивались отчётам Минздрава, сейчас уже ложь ведомства набила оскомину, заявил в эфире НСН президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин.

«Отчёты Минздрава у нас всегда замечательные. И глядя в них, доктора, видимо, должны радоваться, что они так хорошо живут. Это уже наша традиция. К сожалению, к реальности это имеет мало отношения, потому что у нас министр не спрашивает у врачей, сколько они зарабатывают, а спрашивает у своих подчинённых, вероятно. И, наверное, среднюю заработную плату они рассчитывают у себя в ведомстве, среди сотрудников Минздрава. Потому что это уже не смешно. Раньше врачи смеялись над этими отчётами, сейчас это уже слишком часто повторяется, и говорить, что это ложь, просто надоело», — заявил Гальперин.

Делать подобные заявления, по его мнению, министра побуждает желание сохранить своё место. При этом перспектив для развития здравоохранения в России при нынешнем руководстве ведомства собеседник НСН не увидел.