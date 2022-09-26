«Воздействие извне»: Расследуются причины утечки в трубе «Северного потока-2»
В одной из ниток газопровода «Северный поток-2» резко упало давление. Представитель оператора заявил, что в трубе появилась дыра, которую пока не удалось обнаружить.
В одной из ниток газопровода «Северный поток-2» в ночь на 26 сентября резко упало давление. Представитель оператора заявил, что в трубе появилась дыра, сообщает РБК.
«Сегодня ночью диспетчер береговой площадки «Северного потока-2» зафиксировал резкое падение давления в линии А. Береговые службы Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России были немедленно оповещены. Идет расследование», — говорится в сообщении.
Представитель оператора трубопровода Nord Stream 2 AG Ульрих Лиссек при этом заявил, что давление упало со 105 до 7 бар из-за дыры в трубе, которую пока не удалось обнаружить.
Морское управление Дании в то же время сообщило об утечке газа в районе острова Борнхольм. Ведомство рекомендует кораблям обходить эту зону.
Сообщается, что сейчас ведется обмен информацией между Минэкономики ФРГ, сетевой компанией, Федеральным сетевым агентством Германии, Федеральной полицией и властями Штральзунда, а также компетентными министерствами федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания. Кроме того, в качестве меры предосторожности были проинформированы власти Дании.
Также пока выясняется, повлияет ли это на территориальные воды Германии.
По словам замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, утечка могла произойти по трем причинам – брак, случайно воздействие извне или намеренно воздействие извне, передает «Российская газета».
По его словам, нормальная деятельность объекта невозможна из-за санкций США, что несет риски для безопасности системы. Эксперт допустил, что сейчас может возникнуть опасность выброса метана.
На прошлой неделе власти Германии заявили, что газопровод никогда не будет введён в эксплуатацию из-за потери доверия к России. Премьер-министр земли Нижняя Саксония Штефан Вайль заявил, что германо-российское сотрудничество в сфере энергетики «безвозвратно разрушено».
Строительство газопровода из России в Германию завершилось в 2021 году. Однако правительство Германии в феврале 2022 года остановило сертификацию Nord Stream 2 AG в качестве оператора. Глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что проект фактически заморожен.
Несмотря на уверенные заявления немецкой стороны об отказе от зависимости от России, эксперты предрекают ФРГ серьезные проблемы из-за энергетического кризиса.
Сокращение зависимости Европы от газа из России в 2022-2023 году без массовой приостановки производства невозможно. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование экспертов консалтинговой компании «Яков и партнеры».
По словам аналитиков, несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа все еще не преодолела зависимость от российского газа и не сможет пройти предстоящую зиму и следующий год «без сохранения поставок газа из РФ или значительного сокращения экономики». Чтобы обеспечить свои потребности до конца этого года, странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 млрд кубометров. А такой сценарий, указали эксперты, возможен только при полной или частичной остановке ряда отраслей.
При этом авторы исследования напомнили, что в Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия снижен на 25%, а выплавка стали — на 5%. Аналитики также допустили, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы».
Российская сторона спокойно реагирует на неизменную позицию Германии. Так, вице-премьер Александр Новак накануне заявил, что российский трубопровод «Сила Сибири — 2» для поставок газа в КНР фактически может заменить России «Северный поток — 2».
«Ну, фактически да», — ответил он на соответствующий вопрос. По его словам, окончательная договоренность с Пекином по «Силе Сибири — 2» ожидается в ближайшее время. При этом ежегодный объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа.
Планы строительства газопровода «Сила Сибири-2» из России через Монголию в Китай вызвали крайнюю обеспокоенность у читателей французского издания Le Figaro. Пользователи назвали проект «вечным поражением» Европы.
Французы в комментариях смеются над глупостью действий председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, жалея Евросоюз, который останется далеко позади Пекина, который получит дешевый газ.
«Через несколько лет Китай получит гораздо более дешевую энергию, чем Европа, причем получит надолго — от России. Для Европы промышленное соревнование с КНР будет окончено — вечным поражением», — отметил один из комментаторов.
Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что на протяжении длительного времени Германия была одним из экономических партнеров России, но времена изменились и теперь Москва должна выдерживать жесткую позицию.
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