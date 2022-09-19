Аналитики: отказ ЕС от газа из России без массовой остановки производства невозможен

Сокращение зависимости стран Европейского союза от газа из России в ближайшие два года не представляется возможным без массовой приостановки производства, сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Яков и партнеры».

В минусе. Германии грозит крах из-за потери российского газа

По словам экспертов, Европа не преодолела зависимость от российского топлива, а значит не сможет пройти предстоящую зиму и следующий год без сохранения поставок из России или значительного сокращения экономики.

Отмечается, что в Европе уже остановились 70 процентов мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия сокращен на четверть, а выплавка стали — на 5 процентов. Аналитики утверждают, что ситуация будет только усугубляться.

Как сообщалось ранее, большинство немцев сомневаются, что смогут оплатить электроэнергию или газ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазЕвросоюз
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