«Скрыл – штраф!»: Что грозит работодателю за отказ признать травму в командировке
За сокрытие нечастного случая на производстве работодатель будет привлечен к ответственности, заявил Александр Южалин.
Несчастный случай на производстве может произойти не только непосредственно на рабочем месте, но и в командировке. Об этом НСН рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
Менеджер «Магнита» получила тяжелый перелом руки во время командировки. Компания скрыла инцидент, отказала в помощи и попыталась уволить сотрудницу, пишет Mash. Женщина поскользнулась и упала в номере костромского отеля, где жила и работала. «Магнит» не рассказал о случившемся в отдел охраны труда, а потом отказался признавать травму производственной, потому что сотрудница якобы не согласовала план командировки, а потому виновата сама. После заявления профсоюза в трудовую инспекцию, компания пообещала девушке полгода удаленки, но в итоге отозвала предложение и посоветовала искать новую работу.
По словам Южалина, закон действительно предполагает, что страховой случай может произойти и в командировке. Но разбираться с каждым из них следует отдельно.
«Стандартная история, когда работник получает травму или повреждение, находясь на своем рабочем месте при выполнении своих должностных обязанностей. Но если работник куда-то едет, в том числе в командировку, чтобы выполнить поручение работодателя, и в процессе получает травму или повреждение, это тоже можно расценивать как несчастный случай на производстве. И он подлежит расследованию в установленном законом порядке. Другой вопрос, что все ситуации индивидуальны, и нельзя сходу сказать, прав ли работник, получивший травму. В данном случае, очевидно, что работодатель должен был провести расследование. Об этом нам говорит закон. А дальше уже решать, что с этим делать», – отметил Южалин.
Кроме того, отметил собеседник НСН, не каждое повреждение квалифицируется как несчастный случай на производстве.
«Если повреждение здоровью было некритичным, не повлекло за собой открытие больничного листа, тогда это вообще не квалифицируется как несчастный случай. Это квалифицируется как микроповреждение, которое работодатель просто должен учесть, и подумать, как сделать так, чтобы этого больше не повторялось. А вот сам несчастный случай на производстве – страховой. Когда он происходит, пострадавшему полагается выплата из Соцфонда. А чтобы она была назначена, работодатель должен провести расследование, составить акт и направить его в Соцфонд. После чего уже Соцфонд определяет, какие выплаты полагаются работнику и как их выплачивать. За то, что работодатель сокрыл несчастный случай на производстве и не уведомил о нем госорганы, не провел расследование, предусмотрен штраф», – добавил Южалин.
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