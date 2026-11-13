Сенатор призвал усилить контроль над частными вузами после обысков в «Синергии»
Сенатор Айрат Гибатдинов заявил «Газете.Ru», что властям необходимо усилить контроль над частными вузами после истории с коррупцией в университете «Синергия». Там задержали проректора Михаила Ерофеева по подозрению в хищении средств.
Политик объяснил, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко справедливо обращала внимание на проблему недобросовестных коммерческих учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность и превращают получение диплома в бизнес.
Сенатор считает, что частные вузы имеют право на существование, но прибыль не должна быть главным смыслом их работы.
Гибатдинов призвал установить строгий контроль за соблюдением образовательных стандартов, квалификацией преподавателей, качеством подготовки студентов и целевым использованием бюджетных средств. Особое внимание он советует уделить организациям, получающим госконтракты. По его мнению, государство должно быть уверено, что деньги не оседают в карманах предпринимателей.
В «Синергии» прошли обыски, правоохранители задержали проректора Михаила Ерофеева. Его подозревают в хищении десятков миллионов рублей, выделенных на повышение квалификации. Уже идет допрос.
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