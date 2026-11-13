ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение
В 2027 году ЕГЭ хотят полностью перевести на российское программное обеспечение. Еще через год все основные цифровые сервисы для участников экзаменов станут доступны на портале «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский. Его слова приводит пресс-служба ведомства.
Переход на российские операционные системы Linux уже прошел апробацию. В последней экзаменационной кампании в тестировании участвовали 34 региона. По итогам проверки решили использовать этот продукт по всей стране с 2027-го.
Параллельно сервисы для организаторов ЕГЭ переводят на единую цифровую платформу «ГосТех». Сейчас она работает в пилотных субъектах, а к 2028 году ее планируют распространить по России в целом.
Через «Госуслуги» выпускники смогут подать заявления на участие в экзамене и итоговом сочинении, узнать место проведения и результаты, посмотреть скан работы, подать апелляцию и получить информацию о рассмотрении. На портале будет и тренажер для подготовки.
В 2026 году он работал в тестовом режиме по двум предметам. До начала кампании 2027-го его планируют запустить по всем 16 дисциплинам ЕГЭ.
Еще уже в этом году подать заявление на участие в экзаменах через «Госуслуги» смогут жители более чем 50 регионов. В прошлом году такая возможность была доступна в 20.
Основной период в 2027 году запланирован с 1 июня по 9 июля, ОГЭ — со 2 июня по 5 июля. Выпускникам 11-х классов предстоит написать итоговое сочинение 2 декабря.
Ранее писали, что школьникам сохранят возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ.
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