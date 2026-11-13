ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение

Переход на российские операционные системы Linux уже прошел апробацию. В последней экзаменационной кампании в тестировании участвовали 34 региона. По итогам проверки решили использовать этот продукт по всей стране с 2027-го.



Параллельно сервисы для организаторов ЕГЭ переводят на единую цифровую платформу «ГосТех». Сейчас она работает в пилотных субъектах, а к 2028 году ее планируют распространить по России в целом.



Через «Госуслуги» выпускники смогут подать заявления на участие в экзамене и итоговом сочинении, узнать место проведения и результаты, посмотреть скан работы, подать апелляцию и получить информацию о рассмотрении. На портале будет и тренажер для подготовки.



В 2026 году он работал в тестовом режиме по двум предметам. До начала кампании 2027-го его планируют запустить по всем 16 дисциплинам ЕГЭ.



Еще уже в этом году подать заявление на участие в экзаменах через «Госуслуги» смогут жители более чем 50 регионов. В прошлом году такая возможность была доступна в 20.



Основной период в 2027 году запланирован с 1 июня по 9 июля, ОГЭ — со 2 июня по 5 июля. Выпускникам 11-х классов предстоит написать итоговое сочинение 2 декабря.



Ранее писали, что школьникам сохранят возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ.

