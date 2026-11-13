В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования
Необходимо обсудить вопрос лишения Норвегии права проводить международные состязания. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.
Ранее власти Норвегии сообщили, что до завершения конфликта на Украине профессиональных спортсменов из России и Белоруссии не будут пускать в страну.
По словам Милонова, это подобное решение - повод для обращения в различные международные федерации.
«Я думаю, что тут следует обратиться в ту или иную международную федерацию и ставить вопрос о лишении Норвегии права принимать у себя международные состязания», — сказал парламентарий.
Ранее власти Эстонии проинформировали Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), что запрещают атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях на территории республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач рассказал, сколько раз в месяц можно есть лапшу быстрого приготовления
- Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось
- Сенатор призвал усилить контроль над частными вузами после обысков в «Синергии»
- Философ Дугин назвал главные составляющие цивилизационного кода России
- ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение
- Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ
- В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования
- «Скрыл – штраф!»: Что грозит работодателю за отказ признать травму в командировке
- Карпин назвал причины для завершения тренерской карьеры
- Продюсер Бабичев рассказал, кто может заменить Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»