В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования

Ранее власти Норвегии сообщили, что до завершения конфликта на Украине профессиональных спортсменов из России и Белоруссии не будут пускать в страну.

По словам Милонова, это подобное решение - повод для обращения в различные международные федерации.

«Я думаю, что тут следует обратиться в ту или иную международную федерацию и ставить вопрос о лишении Норвегии права принимать у себя международные состязания», — сказал парламентарий.

Ранее власти Эстонии проинформировали Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), что запрещают атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях на территории республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

