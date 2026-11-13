В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования

Необходимо обсудить вопрос лишения Норвегии права проводить международные состязания. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

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Ранее власти Норвегии сообщили, что до завершения конфликта на Украине профессиональных спортсменов из России и Белоруссии не будут пускать в страну.

По словам Милонова, это подобное решение - повод для обращения в различные международные федерации.

«Я думаю, что тут следует обратиться в ту или иную международную федерацию и ставить вопрос о лишении Норвегии права принимать у себя международные состязания», — сказал парламентарий.

Ранее власти Эстонии проинформировали Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), что запрещают атлетам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях на территории республики, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:РоссиянеСоревнованияНорвегияГосдумаВиталий Милонов

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