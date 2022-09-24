Премьер Саксонии заявил, что Германия не может отказаться от российского газа
Германия не может полностью отказаться от российского газа, экономическое сотрудничество с РФ нужно будет возобновить в случае нормализации ситуации на Украине. Об этом заявил премьер земли Саксония, представитель Христианско-демократического союза Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke.
Как отметил политик, причиной проблем с нехваткой газа стали в том числе европейские санкции.
«Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт [на Украине] и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией. <...> Наша цель должна заключаться в том, чтобы вновь покупать газ из России после окончания [конфликта]», — считает Кречмер.
Премьер добавил, что мировое сообщество должно выступать за урегулирование украинского кризиса дипломатическим путем.
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