Новак: «Сила Сибири — 2» может стать заменой «Северного потока — 2»
Российский трубопровод «Сила Сибири — 2» для поставок газа в КНР, фактически может заменить России «Северный поток — 2», заявил в эфире «России 1» вице-премьер Александр Новак.
«Ну, фактически да», — ответил он на соответствующий вопрос. По его словам, окончательная договоренность с Пекином по «Силе Сибири — 2» ожидается в ближайшее время. При этом ежегодный объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа.
При этом в ЕС заявили, что объединение сумело победить в борьбе с зависимостью от российского газа, доля отечественного топлива в импорте снизилась до незначительного уровня. Сейчас доля российского топлива упала ниже отметки 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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