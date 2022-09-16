Новак: «Сила Сибири — 2» может стать заменой «Северного потока — 2»

«Ну, фактически да», — ответил он на соответствующий вопрос. По его словам, окончательная договоренность с Пекином по «Силе Сибири — 2» ожидается в ближайшее время. При этом ежегодный объем поставок составит 50 миллиардов кубометров газа.

При этом в ЕС заявили, что объединение сумело победить в борьбе с зависимостью от российского газа, доля отечественного топлива в импорте снизилась до незначительного уровня. Сейчас доля российского топлива упала ниже отметки 10%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

