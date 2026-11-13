Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ

Дипломат напомнила, что в июне 2024 года лидеры Евросоюза согласовали ее кандидатуру на пост главы европейской дипломатической службы. По мнению Каллас, это решение подтверждает ее полномочия представлять объединение по вопросам внешней политики и безопасности.



Также она призвала не позволять Кремлю влиять на выбор переговорщика со стороны ЕС. Глава евродипломатии предположила, что нежелание РФ общаться с ней связано с ее жесткой позицией.



Каллас считает, что Евросоюзу следует предъявлять Москве максимально жесткие требования. В подтверждение этой тактики она привела высказывание, которое приписала Андрею Громыко: сначала необходимо выдвигать угрозы и ультиматумы, поскольку потом могут появиться предложения пойти на уступки.



Однако приведенная формулировка не является подтвержденной цитатой советского дипломата. По данным ТАСС, она представляет собой пересказ западного представления о переговорном приеме, известном под условным названием «ловушка Громыко».



Недавно в РФ назвали кандидатов от ЕС, кого Кремль не допустит до переговоров по Украине.

