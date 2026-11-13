Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что именно она должна представлять ЕС на переговорах с Россией. В качестве аргумента она попыталась сослаться на экс-министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Об этом пишет ТАСС.

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Дипломат напомнила, что в июне 2024 года лидеры Евросоюза согласовали ее кандидатуру на пост главы европейской дипломатической службы. По мнению Каллас, это решение подтверждает ее полномочия представлять объединение по вопросам внешней политики и безопасности.

Также она призвала не позволять Кремлю влиять на выбор переговорщика со стороны ЕС. Глава евродипломатии предположила, что нежелание РФ общаться с ней связано с ее жесткой позицией.

Каллас считает, что Евросоюзу следует предъявлять Москве максимально жесткие требования. В подтверждение этой тактики она привела высказывание, которое приписала Андрею Громыко: сначала необходимо выдвигать угрозы и ультиматумы, поскольку потом могут появиться предложения пойти на уступки.

Однако приведенная формулировка не является подтвержденной цитатой советского дипломата. По данным ТАСС, она представляет собой пересказ западного представления о переговорном приеме, известном под условным названием «ловушка Громыко».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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