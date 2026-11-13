Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что именно она должна представлять ЕС на переговорах с Россией. В качестве аргумента она попыталась сослаться на экс-министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Об этом пишет ТАСС.
Дипломат напомнила, что в июне 2024 года лидеры Евросоюза согласовали ее кандидатуру на пост главы европейской дипломатической службы. По мнению Каллас, это решение подтверждает ее полномочия представлять объединение по вопросам внешней политики и безопасности.
Также она призвала не позволять Кремлю влиять на выбор переговорщика со стороны ЕС. Глава евродипломатии предположила, что нежелание РФ общаться с ней связано с ее жесткой позицией.
Каллас считает, что Евросоюзу следует предъявлять Москве максимально жесткие требования. В подтверждение этой тактики она привела высказывание, которое приписала Андрею Громыко: сначала необходимо выдвигать угрозы и ультиматумы, поскольку потом могут появиться предложения пойти на уступки.
Однако приведенная формулировка не является подтвержденной цитатой советского дипломата. По данным ТАСС, она представляет собой пересказ западного представления о переговорном приеме, известном под условным названием «ловушка Громыко».
Недавно в РФ назвали кандидатов от ЕС, кого Кремль не допустит до переговоров по Украине.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бросил тень на Хабиба: Емельяненко об аресте Усмана Нурмагомедова в ОАЭ
- Врач рассказал, сколько раз в месяц можно есть лапшу быстрого приготовления
- Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось
- Сенатор призвал усилить контроль над частными вузами после обысков в «Синергии»
- Философ Дугин назвал главные составляющие цивилизационного кода России
- ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение
- Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ
- В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования
- «Скрыл – штраф!»: Что грозит работодателю за отказ признать травму в командировке
- Карпин назвал причины для завершения тренерской карьеры