СМИ: Германия намерена национализировать бывшую дочернюю структуру «Газпрома»
Власти Герамнии намерены вслед за компанией Uniper национализировать также бывшую дочернюю структуру российского «Газпрома» - SEFE (Securing Energy for Europe), которая ранее называлась Gazprom Germania GmbH, пишет журнал Der Spiegel.
По данным издания, компания уже находится под федеральной опекой из-за того, что Россия прекратила поставки газа в Германию.
«Вступление федерального правительства в SEFE связано со спасением лейпцигского импортера газа VNG, который в начале месяца подал заявку на государственную поддержку в соответствии с Законом об энергетической безопасности», - говорится в статье.
Группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщает RT.
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