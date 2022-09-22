СМИ: Германия намерена национализировать бывшую дочернюю структуру «Газпрома»

Власти Герамнии намерены вслед за компанией Uniper национализировать также бывшую дочернюю структуру российского «Газпрома» - SEFE (Securing Energy for Europe), которая ранее называлась Gazprom Germania GmbH, пишет журнал Der Spiegel.

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По данным издания, компания уже находится под федеральной опекой из-за того, что Россия прекратила поставки газа в Германию.

«Вступление федерального правительства в SEFE связано со спасением лейпцигского импортера газа VNG, который в начале месяца подал заявку на государственную поддержку в соответствии с Законом об энергетической безопасности», - говорится в статье.

Группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:БизнесГазпромГермания
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