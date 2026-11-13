Продюсер Бабичев рассказал, кто может заменить Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»
Выбрать человека, который сможет заменить погибшего критика Сергея Соседова в жюри шоу «ВИА Суперстар!» — это непростая задача. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил продюсер Евгений Бабичев.
По его словам, в жюри у Соседова была роль правдоруба. Поэтому заменять его следует человеком, который не только разбирается в музыке, но и «обладает критическим мышлением и способен абстрагироваться от любимчиков».
«Может быть, это критик Артур Гаспарян. Тем более у него был опыт в жюри. А если надо добавить немного эпатажа, то стилист Сергей Зверев», - предположил эксперт.
Бабичев также добавил, что тот, кто займёт место Соседова, должен органично взаимодействовать с другими членами жюри: Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской.
Ранее телеведущий Вадим Такменев заявил, что новый сезон шоу «Суперстар» на НТВ посвятят Соседову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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