Продюсер Бабичев рассказал, кто может заменить Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»

По его словам, в жюри у Соседова была роль правдоруба. Поэтому заменять его следует человеком, который не только разбирается в музыке, но и «обладает критическим мышлением и способен абстрагироваться от любимчиков».

«Может быть, это критик Артур Гаспарян. Тем более у него был опыт в жюри. А если надо добавить немного эпатажа, то стилист Сергей Зверев», - предположил эксперт.

Бабичев также добавил, что тот, кто займёт место Соседова, должен органично взаимодействовать с другими членами жюри: Лерой Кудрявцевой, Стасом Пьехой и Ириной Понаровской.

Ранее телеведущий Вадим Такменев заявил, что новый сезон шоу «Суперстар» на НТВ посвятят Соседову, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

