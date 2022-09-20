Жители Германии пожаловались на холод в домах из-за дорогого газа
Рост цен на газ и электроэнергию заставил жителей Германии экономить на обогреве жилья, однако это не спасло их от проживания в холодных квартирах, сообщает издание WSJ.
Немецкие предприятия в августе использовали на 22% меньше газа, чем за тот же месяц в 2018-2021 годах. При этом арендаторы в ФРГ и других западноевропейских странах с опозданием реагируют на призывы снизить расход энергии, так как рассчитываются за нее и отопление в конце года.
Чтобы достичь поставленных правительством целей по экономии топлива, немцам придется снизить температуру в квартирах на три градуса. Как заявила 27-летняя Катарин фон Эссен из Кельна, ей приходится платить 800 евро в месяц за квартиру-студию, постоянно следить за температурой дома и спать с грелкой, чтобы не замерзнуть.
Как сообщалось ранее, в Германии службы поддержки клиентов в компаниях, оказывающих коммунальные услуги и поставляющих энергию, вынуждены принимать множество звонков от клиентов, шокированных ценами на энергоносители, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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