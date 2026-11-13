Карпин назвал причины для завершения тренерской карьеры

Причинами для завершения тренерской карьеры могут стать усталость и нежелание работать. Об этом в интервью ТАСС заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин.

Карпин рассказал о самых успешных и неудачных матчах сборной РФ за пять лет

Также 57-летний специалист указал, что пока не планирует работать тренером в течение ближайших 15 лет.

«Ни в коем случае не 15 лет. Это мне 72 года будет. Пять лет на данный момент - максимум», - сказал Карпин.

Он также добавил, что через пять лет может изменить своё мнение.

Ранее возглавляемая Карпиным сборная России в товарищеском матче обыграла национальную команду Узбекистана со счётом 3:2, уступая по ходу встречи 0:2, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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