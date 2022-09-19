«Люди боятся»: ЕС может массово сократить производство из-за российского газа

По словам аналитиков, несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа все еще не преодолела зависимость от российского газа и не сможет пройти предстоящую зиму и следующий год «без сохранения поставок газа из РФ или значительного сокращения экономики». Чтобы обеспечить свои потребности до конца этого года, странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 млрд кубометров. А такой сценарий, указали эксперты, возможен только при полной или частичной остановке ряда отраслей.

При этом авторы исследования напомнили, что в Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия снижен на 25%, а выплавка стали — на 5%. Аналитики также допустили, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы».

Так, на фоне сложившегося в Европе энергетического кризиса Еврокомиссия поставила перед странами ЕС задачу заполнить хранилища газом не менее чем на 80% до начала отопительного сезона (1 ноября – ред. НСН). По состоянию на 16 сентября страны Европы заполнили свои подземные газохранилища (ПХГ) на 85%. Согласно отчету Gas Infrastructure Europe (GIE), заполнение ПХГ на сегодняшний день на 1,28% больше, чем в среднем за аналогичные периоды последних пяти лет.