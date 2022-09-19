«Люди боятся»: ЕС может массово сократить производство из-за российского газа
Евросоюз заполнил газохранилища и надеется перезимовать «без происшествий», однако в России уверяют, что такой сценарий невозможен.
Сокращение зависимости Европы от газа из России в 2022-2023 году без массовой приостановки производства невозможно. Такие данные приводит РБК со ссылкой на исследование экспертов консалтинговой компании «Яков и партнеры».
По словам аналитиков, несмотря на новости о заполнении хранилищ, Европа все еще не преодолела зависимость от российского газа и не сможет пройти предстоящую зиму и следующий год «без сохранения поставок газа из РФ или значительного сокращения экономики». Чтобы обеспечить свои потребности до конца этого года, странам Европы придется либо сохранить импорт из России, либо сократить потребление газа на дополнительные 7-12 млрд кубометров. А такой сценарий, указали эксперты, возможен только при полной или частичной остановке ряда отраслей.
При этом авторы исследования напомнили, что в Европе уже остановлено 70% мощностей по производству азотных удобрений, выпуск алюминия снижен на 25%, а выплавка стали — на 5%. Аналитики также допустили, что сокращение производства с высокой вероятностью продолжится «даже в случае мягкой зимы».
Так, на фоне сложившегося в Европе энергетического кризиса Еврокомиссия поставила перед странами ЕС задачу заполнить хранилища газом не менее чем на 80% до начала отопительного сезона (1 ноября – ред. НСН). По состоянию на 16 сентября страны Европы заполнили свои подземные газохранилища (ПХГ) на 85%. Согласно отчету Gas Infrastructure Europe (GIE), заполнение ПХГ на сегодняшний день на 1,28% больше, чем в среднем за аналогичные периоды последних пяти лет.
Однако «Газпром» 15 сентября предупредил, что даже близкие к максимальным запасы в ПХГ не гарантируют надежное прохождение осенне-зимнего периода, так как объема активного газа в них может не хватить. Там пояснили, что, несмотря на то, что текущий уровень заполненности подземных хранилищ, например, в Германии составляет 89%, объем активного газа (то есть того, который будет использоваться – ред. НСН) — 19,3 млрд кубометров.
Между тем на фоне снижения поставок газа Германия оказалась под угрозой энергетического кризиса. Еще 24 августа правительство ФРГ согласовало меры по экономии энергии в зимний период, которые позволят сократить потребление газа на 2-2,5%. Меры подразумевают, в частности, сокращение температуры при отоплении офисов и общественных учреждений с +20 до +19 градусов, отключение наружной рекламы и подсветки зданий и памятников с 22:00 до 06:00.
Тем временем газета Bild со ссылкой на прогнозы германской Ассоциации жилищного хозяйства отмечала, что рост цен на электроэнергию в ФРГ окажется для потребителей в 2022 году более заметным, чем предполагалось ранее. В объединении предположили, что дополнительные издержки для домохозяйств, состоящих из одного человека, составят €2700 в год, а из четырех - €5000. На этом фоне жители Германии начали бить тревогу. Согласно опросу, проведенному по заказу телеканала ARD, 39% граждан ФРГ обеспокоены тем, что предстоящей зимой не смогут расплатиться за электроэнергию или что это получится сделать только с большим трудом. При этом 83% респондентов считают, что резкий рост цен на электроэнергию приведет к сокращению рабочих мест.
Как отмечал председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», руководство Германии начинает понимать, что энергии в стране без российского газа не будет хватать, а цены на голубое топливо будут расти и дальше. По его словам, на этом фоне власти ФРГ могут решиться на запуск «Северного потока-2».
«Даже политики сейчас понимают, что энергии не будет достаточно. Обычный народ покупает траву и спички, чтобы как-нибудь топить зимой, люди боятся. Как можно себе представить, что пожилые люди тратят свои пенсии на газ все больше и больше? Это огромные суммы, люди платят 600-800 евро от пенсии. Мы считаем, что мы богатая страна, а не знаем, как топить зимой. Сегодня будет +32 градуса, классная погода, но что будет, когда придет зима? Думаю, политики начинают понимать, что нужно открывать «Северный поток-2», - говорил Зингер.
Ранее вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Берлин не должен запускать «Северный поток-2». По его словам, это стало бы «поднятием белого флага» перед Россией.
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