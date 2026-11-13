Суверенитет — это национальная идея России, а самый главный его вид — цивилизационный, так как он включает в себя все виды суверенитета. Об этом НСН рассказал директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ, философ Александр Дугин.

Власти готовятся внести в Госдуму законопроект, выстраивающий иерархию перечисленных в президентском указе №809 традиционных ценностей. Об пишут «Ведомости» со ссылкой на кремлевского чиновника Александра Харичева. По его словам, основными будут ценности суверенитета — патриотизм, преемственность поколений, ответственность за судьбу Отечества. Кроме того, чиновники вместе с историками и философами определили 56 особенностей российского народа, прослеживающиеся со времён Киевской Руси, а также прописали цивилизационный код. Дугин заявил, что это крайне важный законопроект.

«Мне кажется, это очень важно. Самое главное — суверенитет, его масштаб. Самый главный — цивилизационный суверенитет — это высшая форма суверенитета. Она включает в себя и политический, и культурный, и технологический, и экономический, и финансовый, и интеллектуальный и образовательный суверенитет. То есть все виды суверенитета. Это прекрасный проект, надо его поддерживать. Суверенитет —превыше всего, это и есть наша национальная идея», — отметил он.