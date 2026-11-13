Философ Дугин назвал главные составляющие цивилизационного кода России

Законопроект, который выстраивает иерархию перечисленных в президентском указе №809 традиционных ценностей, очень важен, заявил НСН Александр Дугин.

Суверенитет это национальная идея России, а самый главный его вид цивилизационный, так как он включает в себя все виды суверенитета. Об этом НСН рассказал директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ, философ Александр Дугин.

Власти готовятся внести в Госдуму законопроект, выстраивающий иерархию перечисленных в президентском указе №809 традиционных ценностей. Об пишут «Ведомости» со ссылкой на кремлевского чиновника Александра Харичева. По его словам, основными будут ценности суверенитета патриотизм, преемственность поколений, ответственность за судьбу Отечества. Кроме того, чиновники вместе с историками и философами определили 56 особенностей российского народа, прослеживающиеся со времён Киевской Руси, а также прописали цивилизационный код. Дугин заявил, что это крайне важный законопроект.

«Мне кажется, это очень важно. Самое главное — суверенитет, его масштаб. Самый главный — цивилизационный суверенитет — это высшая форма суверенитета. Она включает в себя и политический, и культурный, и технологический, и экономический, и финансовый, и интеллектуальный и образовательный суверенитет. То есть все виды суверенитета. Это прекрасный проект, надо его поддерживать. Суверенитет —превыше всего, это и есть наша национальная идея», — отметил он.

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Также Дугин раскрыл, какие составляющие цивилизационного кода России он считает самыми важными.

«Тут трудно сказать. Я посвятил этому очень много книг: «Государство-цивилизация», недавно вышедшая «Вестернология». Главное свойство цивилизации — это определять и то, что хорошо и плохо, и то, что как должно быть и как не должно быть. И даже ее свойство в том, чтобы определять, что есть и чего нет. Вот это многие забывают. Цивилизация постулирует целый мир — русский мир, в котором расставлены свои приоритеты, есть свое представление о времени, пространстве, жизни, смерти, человеке, Боге. И русская цивилизация делает это все особым образом, с опорой на православную традицию, на нашу историю. И одной из важнейших ценностей является превосходство духа над материей. Об этом говорится в указе №809», — подытожил он.

Ранее военкор, Герой России Евгений Поддубный высказал мнение, что о патриотизме нельзя говорить казённым языком – эффективен только личный пример, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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