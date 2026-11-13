Философ Дугин назвал главные составляющие цивилизационного кода России
Законопроект, который выстраивает иерархию перечисленных в президентском указе №809 традиционных ценностей, очень важен, заявил НСН Александр Дугин.
Суверенитет — это национальная идея России, а самый главный его вид — цивилизационный, так как он включает в себя все виды суверенитета. Об этом НСН рассказал директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ, философ Александр Дугин.
Власти готовятся внести в Госдуму законопроект, выстраивающий иерархию перечисленных в президентском указе №809 традиционных ценностей. Об пишут «Ведомости» со ссылкой на кремлевского чиновника Александра Харичева. По его словам, основными будут ценности суверенитета — патриотизм, преемственность поколений, ответственность за судьбу Отечества. Кроме того, чиновники вместе с историками и философами определили 56 особенностей российского народа, прослеживающиеся со времён Киевской Руси, а также прописали цивилизационный код. Дугин заявил, что это крайне важный законопроект.
«Мне кажется, это очень важно. Самое главное — суверенитет, его масштаб. Самый главный — цивилизационный суверенитет — это высшая форма суверенитета. Она включает в себя и политический, и культурный, и технологический, и экономический, и финансовый, и интеллектуальный и образовательный суверенитет. То есть все виды суверенитета. Это прекрасный проект, надо его поддерживать. Суверенитет —превыше всего, это и есть наша национальная идея», — отметил он.
Также Дугин раскрыл, какие составляющие цивилизационного кода России он считает самыми важными.
«Тут трудно сказать. Я посвятил этому очень много книг: «Государство-цивилизация», недавно вышедшая «Вестернология». Главное свойство цивилизации — это определять и то, что хорошо и плохо, и то, что как должно быть и как не должно быть. И даже ее свойство в том, чтобы определять, что есть и чего нет. Вот это многие забывают. Цивилизация постулирует целый мир — русский мир, в котором расставлены свои приоритеты, есть свое представление о времени, пространстве, жизни, смерти, человеке, Боге. И русская цивилизация делает это все особым образом, с опорой на православную традицию, на нашу историю. И одной из важнейших ценностей является превосходство духа над материей. Об этом говорится в указе №809», — подытожил он.
Ранее военкор, Герой России Евгений Поддубный высказал мнение, что о патриотизме нельзя говорить казённым языком – эффективен только личный пример, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Бросил тень на Хабиба: Емельяненко об аресте Усмана Нурмагомедова в ОАЭ
- Врач рассказал, сколько раз в месяц можно есть лапшу быстрого приготовления
- Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось
- Сенатор призвал усилить контроль над частными вузами после обысков в «Синергии»
- Философ Дугин назвал главные составляющие цивилизационного кода России
- ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение
- Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ
- В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования
- «Скрыл – штраф!»: Что грозит работодателю за отказ признать травму в командировке
- Карпин назвал причины для завершения тренерской карьеры