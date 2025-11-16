В ряде регионов России пропал проводной интернет

В нескольких регионах России из-за серьезной аварии перестал работать проводной интернет компании «Ростелеком». Кроме того, до этого россиян предупредили о возможном отключении страны от мировой Сети.

СБОЙ ИЗ-ЗА АВАРИИ

Сразу в четырех регионах Центрального федерального округа России пропал проводной интернет «Ростелекома». В пресс-службе компании сообщили, что проводная связь не функционирует в Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях. Кроме того, известно и о сбоях в работе телевидения.