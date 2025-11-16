В ряде регионов России пропал проводной интернет
Речь идет о сети «Ростелекома» в Ивановской, Владимирской, Костромской и Ярославской областях.
В нескольких регионах России из-за серьезной аварии перестал работать проводной интернет компании «Ростелеком». Кроме того, до этого россиян предупредили о возможном отключении страны от мировой Сети.
СБОЙ ИЗ-ЗА АВАРИИ
Сразу в четырех регионах Центрального федерального округа России пропал проводной интернет «Ростелекома». В пресс-службе компании сообщили, что проводная связь не функционирует в Ярославской, Владимирской, Ивановской и Костромской областях. Кроме того, известно и о сбоях в работе телевидения.
При этом, согласно данным «Downdetector», наибольшее количество жалоб поступило из Ямало-Ненецкого автономного округа (38%). Проблемы с проводным интернетом наблюдаются также в Самарской области, пишет RT.
В «Ростелекоме» объявили, что сбой произошел из-за аварии, которая случилась по вине третьих лиц. Во владимирском филиале компании рассказали, что был поврежден магистральный провод в Ярославской области. Отмечается, что из-за технических проблем в Ярославле также была прервана трансляция хоккейного матча «Локомотив» — «Барыс».
«До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы», - приводит слова пресс-секретаря МРФ «Центр» Галины Шлосберг «Коммерсантъ».
Сообщалось, что сбой в работе Сети произошел еще днем 15 ноября. При этом, по данным издания, часть жителей указанных областей примерно в 23:00 субботы говорила о возобновлении работы интернета.
Согласно информации Зебра ТВ, во владимирском филиале «Ростелекома» рассказали, что ситуация на месте аварии в Ярославской области оказалась сложнее, чем предполагалось изначально. При этом восстановительные работы осложнились неблагоприятными погодными условиями.
БЕЗ МИРОВОГО ИНТЕРНЕТА
Между тем, вся Россия может остаться и без мирового интернета. Так, с 1 марта 2026 года Роскомнадзор получит официальные полномочия при угрозах отключать страну от такой Сети и управлять ключевой инфраструктурой совместно с Минцифры и ФСБ. Согласно постановлению правительства, это будет возможно в целях безопасности в случае возникновения внешних угроз.
Однако СМИ писали, что полный разрыв с глобальной сетью не планируется, так как это может привести к нарушению работы российского интернета и его устойчивости. Например, если пользователи в России не смогут соединяться с пользователями других стран и получать доступ к зарубежным сайтам, это будет считаться угрозой безопасности и устойчивости интернета в стране. В связи с этим полную изоляцию рассматривают больше как риск, а не как цель.
При этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не исключил, что Рунет могут отключить от мировой сети в случае вмешательства в парламентские выборы в 2026 году.
«Попытки влиять через интернет на выборы были. Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Интернет ограничивают сейчас и в связи с воздушной безопасностью. Понимаем, что некоторые регионы мы вынуждены защищать от этого интернета. В случае, если кто-то где-то попытается террористические или другие запрещенные действия совершать, [Россию могут отключить от мирового интернета]», - сказал он в интервью изданию «Газета.Ru».
В свою очередь глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. По его словам, во время выборов в РФ действительно происходит большое количество DDoS-атак, но «их научились купировать».
Боярский подчеркнул, что российские власти отличают вредоносный контент от полезного. При таком избирательном подходе отрезать иностранные ресурсы, востребованные среди россиян, никто не станет, пишет ТАСС.
Ранее в России обновили «белый список» ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета, в который вошли сайты Госдумы, федеральных министерств, «Почты России», «Альфа-Банка», некоторых СМИ и другие сайты, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
