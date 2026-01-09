Делегация Госдепа США прибыла в Каракас для оценки работы посольства

Делегация Госдепа США в пятницу посетила Венесуэлу для оценки возможности возобновления работы американского посольства в Каракасе, сообщает CNN со ссылкой на источник. Это первый визит представителей Вашингтона в страну после проведенной ранее военной операции США.

По данным источника, поездка носит предварительный характер и направлена на анализ перспектив поэтапного восстановления деятельности дипмиссии.

Трамп заявил об отмене второй волны атак по Венесуэле

В состав делегации вошли американские дипломаты, сотрудники подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в этой стране. Представители США прибыли в Каракас для проведения первичной оценки условий на месте и возможных форматов возвращения посольства к работе.

Ранее в тот же день турбовинтовой самолет, связанный с государственным департаментом США, вылетел с острова Кюрасао и спустя менее часа приземлился в венесуэльской столице, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенесуэлаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры