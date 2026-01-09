Делегация Госдепа США прибыла в Каракас для оценки работы посольства
Делегация Госдепа США в пятницу посетила Венесуэлу для оценки возможности возобновления работы американского посольства в Каракасе, сообщает CNN со ссылкой на источник. Это первый визит представителей Вашингтона в страну после проведенной ранее военной операции США.
По данным источника, поездка носит предварительный характер и направлена на анализ перспектив поэтапного восстановления деятельности дипмиссии.
В состав делегации вошли американские дипломаты, сотрудники подразделения по делам Венесуэлы, базирующегося в Колумбии, а также исполняющий обязанности посла США в этой стране. Представители США прибыли в Каракас для проведения первичной оценки условий на месте и возможных форматов возвращения посольства к работе.
Ранее в тот же день турбовинтовой самолет, связанный с государственным департаментом США, вылетел с острова Кюрасао и спустя менее часа приземлился в венесуэльской столице, передает «Радиоточка НСН».
