В аэропортах Москвы отменили 28 рейсов из-за непогоды

В аэропортах московского авиационного узла на фоне сложных метеоусловий отменено 28 рейсов, еще более 50 рейсов задержаны более чем на два часа. Об этом сообщили в Ространснадзоре.

По данным ведомства, наибольшее число отмен зафиксировано во Внуково, где не состоялись 24 рейса, еще 26 вылетов задержаны. В Домодедово отменены четыре рейса и 12 задержаны.