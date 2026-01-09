В аэропортах Москвы отменили 28 рейсов из-за непогоды
В аэропортах московского авиационного узла на фоне сложных метеоусловий отменено 28 рейсов, еще более 50 рейсов задержаны более чем на два часа. Об этом сообщили в Ространснадзоре.
По данным ведомства, наибольшее число отмен зафиксировано во Внуково, где не состоялись 24 рейса, еще 26 вылетов задержаны. В Домодедово отменены четыре рейса и 12 задержаны.
В Шереметьево отмен рейсов не было, однако 18 вылетов задержаны более чем на два часа, два самолета были направлены на запасные аэродромы. В аэропорту Жуковский зафиксирована задержка одного рейса, отмен не отмечено.
В Ространснадзоре уточнили, что инспекторы ведомства в круглосуточном режиме дежурят во всех аэропортах московского региона и контролируют ситуацию в условиях неблагоприятной погоды. По данным службы, массовых скоплений пассажиров в терминалах в настоящее время не наблюдается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сеуле началось финальное заседание по делу экс-президента Юн Сок Еля
- В ходе беспорядков в Иране погибли двое силовиков и ребенок
- В центре Тбилиси произошел пожар в торговом центре
- В аэропортах Москвы отменили 28 рейсов из-за непогоды
- Прокуратура проверит отключение света в деревне Новгородской области
- Историк Эйдельман сообщила о тяжелом онкологическом диагнозе
- СМИ: США преследуют группу из 16 танкеров, которые находятся под санкциями
- Украина и Великобритания подписали план оборонного сотрудничества
- Три планеты после январского сближения у Солнца сойдутся в 2038 году
- Делегация Госдепа США прибыла в Каракас для оценки работы посольства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru