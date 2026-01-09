В аэропортах Москвы отменили 28 рейсов из-за непогоды

В аэропортах московского авиационного узла на фоне сложных метеоусловий отменено 28 рейсов, еще более 50 рейсов задержаны более чем на два часа. Об этом сообщили в Ространснадзоре.

По данным ведомства, наибольшее число отмен зафиксировано во Внуково, где не состоялись 24 рейса, еще 26 вылетов задержаны. В Домодедово отменены четыре рейса и 12 задержаны.

В Шереметьево отмен рейсов не было, однако 18 вылетов задержаны более чем на два часа, два самолета были направлены на запасные аэродромы. В аэропорту Жуковский зафиксирована задержка одного рейса, отмен не отмечено.

В Ространснадзоре уточнили, что инспекторы ведомства в круглосуточном режиме дежурят во всех аэропортах московского региона и контролируют ситуацию в условиях неблагоприятной погоды. По данным службы, массовых скоплений пассажиров в терминалах в настоящее время не наблюдается, передает «Радиоточка НСН».

