Прокуратура проверит отключение света в деревне Новгородской области
Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту длительного отсутствия электроснабжения в одной из деревень Маревского округа, где жители почти две недели остаются без света после снегопада.
По предварительным данным, электроэнергия в деревне Мамоновщина отсутствует с 28 декабря 2025 года. Надзорное ведомство намерено оценить, как сетевая организация соблюдает требования законодательства об электроснабжении, в том числе установленные сроки устранения аварий на сетях.
В прокуратуре уточнили, что по итогам проверки при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования. Восстановление электроснабжения в обесточенном населенном пункте поставлено на личный контроль прокурора области.
Ранее региональные власти сообщали, что без электричества остаются жители пяти муниципалитетов Новгородской области, где проживают более 500 человек. После сильных снегопадов в регионе с конца декабря действует режим повышенной готовности, а в ряде округов введен режим чрезвычайной ситуации и развернуты пункты временного размещения, передает «Радиоточка НСН».
