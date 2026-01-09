Прокуратура проверит отключение света в деревне Новгородской области

Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту длительного отсутствия электроснабжения в одной из деревень Маревского округа, где жители почти две недели остаются без света после снегопада.

По предварительным данным, электроэнергия в деревне Мамоновщина отсутствует с 28 декабря 2025 года. Надзорное ведомство намерено оценить, как сетевая организация соблюдает требования законодательства об электроснабжении, в том числе установленные сроки устранения аварий на сетях.