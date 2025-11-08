Правительство определило виды угроз устойчивости и безопасности интернета

Правительство России утвердило список угроз устойчивости и безопасности интернета, в который в том числе включили невозможность передачи данных и соединения между пользователями в стране и других государствах. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, угрозой целостности сетей называют риск нарушения контакта между российской сетью связи общего пользования и тех связей, которые используются другими странами.

В России уточнили порядок пребывания в мобилизационном резерве

По данным источника, такие сбои могут стать причиной отсутствия соединения и невозможности передачи информации между пользователями. Отмечается, что в таких ситуациях также могут заблокировать доступ к иностранным интернет-ресурсам.

Ранее основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев в интервью НСН подчеркнул, что «период охлаждения» для сим-карт значительно усложнит управление вражескими беспилотниками, по его словам, это временная, но очень эффективная мера.

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:УгрозыБезопасностьПравительствоРоссияИнтернет

