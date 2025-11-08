Правительство определило виды угроз устойчивости и безопасности интернета
Правительство России утвердило список угроз устойчивости и безопасности интернета, в который в том числе включили невозможность передачи данных и соединения между пользователями в стране и других государствах. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, угрозой целостности сетей называют риск нарушения контакта между российской сетью связи общего пользования и тех связей, которые используются другими странами.
По данным источника, такие сбои могут стать причиной отсутствия соединения и невозможности передачи информации между пользователями. Отмечается, что в таких ситуациях также могут заблокировать доступ к иностранным интернет-ресурсам.
