Минцифры обновило «белый список» сайтов
Минцифры РФ обновило «белый список» ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета. Об этом сообщает RT.
В частности, в перечень были включены сайты Госдумы и федеральных министерств, служб и агентств, государственных информационных систем, Генпрокуратуры РФ, региональных правительств.
Кроме того, в список попали сайты «Почты России», «Альфа-Банка», системы маркировки товаров Честный знак, некоторых СМИ («Комсомольская правда», РИА Новости, РБК, «Газета.ру», «Лента.ру», Rambler), компании РЖД.
Также будут доступны портал «Туту.ру», навигатор «2ГИС», такси «Максим» и сайт с прогнозом погоды Gismeteo.
«Операторы мобильной связи уже реализовали необходимые настройки», - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, чтоинформация о включении в «белый список» мессенджера Telegram оказалась фейком, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
