Историк Эйдельман сообщила о тяжелом онкологическом диагнозе
Историк и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) сообщила, что у нее диагностировано онкологическое заболевание с метастазами и впереди курс химиотерапии и лучевого лечения. Об этом она написала в авторской публикации на своем сайте.
По ее словам, заболевание было выявлено в ходе обследования в Португалии. Осенью 2025 года после операции по удалению полипов врачи обнаружили у нее аденокарциному матки. В дальнейшем Эйдельман перенесла хирургическое удаление матки, однако уже после новогодних праздников выяснилось, что опухоль дала метастазы в лимфоузел. Историк отметила, что первоначальные надежды на полное удаление злокачественных клеток не оправдались, в связи с чем медики рекомендовали продолжение лечения с применением химиотерапии и радиологии.
Эйдельман уехала из России в 2022 году после начала военной операции на Украине, публично осудив действия российских властей. В том же году она была включена в реестр иноагентов и впоследствии неоднократно привлекалась к административной ответственности за отсутствие соответствующей маркировки в публичных материалах.
В октябре 2025 года московский суд заочно избрал для Эйдельман меру пресечения в виде заключения под стражу. Ей заочно предъявлены обвинения, в том числе по статьям о реабилитации нацизма и распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России. В конце декабря того же года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении историка, передает «Радиоточка НСН».
