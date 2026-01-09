Историк Эйдельман сообщила о тяжелом онкологическом диагнозе

Историк и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) сообщила, что у нее диагностировано онкологическое заболевание с метастазами и впереди курс химиотерапии и лучевого лечения. Об этом она написала в авторской публикации на своем сайте.

По ее словам, заболевание было выявлено в ходе обследования в Португалии. Осенью 2025 года после операции по удалению полипов врачи обнаружили у нее аденокарциному матки. В дальнейшем Эйдельман перенесла хирургическое удаление матки, однако уже после новогодних праздников выяснилось, что опухоль дала метастазы в лимфоузел. Историк отметила, что первоначальные надежды на полное удаление злокачественных клеток не оправдались, в связи с чем медики рекомендовали продолжение лечения с применением химиотерапии и радиологии.