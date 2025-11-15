В ГД призвали включить Сбербанк в «белый список» сайтов

Сбербанк в приоритетном порядке следует включить в «белый список» сайтов, которые остаются доступными без интернета и мобильной связи в экстренных ситуациях. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

По ее словам, это следует интересам миллионов россиян.

Telegram опроверг информацию о включении в «белый список»

Политик заметила, что в обновленный список не попали сайты Сбера и ВТБ. Хотя, добавила депутат, большинство российских пенсионеров получают выплаты на банковские карты, и Сбер является лидером по объему пенсий, а ВТБ — одним из зарплатных банков.

Накануне в Минцифры РФ обновили «белый список» ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета, в который вошли сайты Госдумы, федеральных министерств, «Почты России», «Альфа-Банка», некоторых СМИ и другие Интернет-ресурсы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

