В ГД призвали включить Сбербанк в «белый список» сайтов

Сбербанк в приоритетном порядке следует включить в «белый список» сайтов, которые остаются доступными без интернета и мобильной связи в экстренных ситуациях. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.

По ее словам, это следует интересам миллионов россиян.