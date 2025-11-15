В ГД призвали включить Сбербанк в «белый список» сайтов
Сбербанк в приоритетном порядке следует включить в «белый список» сайтов, которые остаются доступными без интернета и мобильной связи в экстренных ситуациях. Об этом в своем Telegram-канале написала депутат Госдумы Сардана Авксентьева.
По ее словам, это следует интересам миллионов россиян.
Политик заметила, что в обновленный список не попали сайты Сбера и ВТБ. Хотя, добавила депутат, большинство российских пенсионеров получают выплаты на банковские карты, и Сбер является лидером по объему пенсий, а ВТБ — одним из зарплатных банков.
Накануне в Минцифры РФ обновили «белый список» ресурсов, доступных при отключении мобильного интернета, в который вошли сайты Госдумы, федеральных министерств, «Почты России», «Альфа-Банка», некоторых СМИ и другие Интернет-ресурсы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп похвалил журналистку за вопрос о сравнении президентства с отцовством
- В ГД призвали включить Сбербанк в «белый список» сайтов
- Минобороны: ВС РФ освободили Яблоково в Запорожской области
- Разработчики новых бомбовых кассет и взрывателей получили премию Макаровца
- СМИ: Россиянин отправился в кругосветное путешествие и застрял в Перу без денег
- Москалькова объявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики
- СМИ: В аэропорту Норильска из-за непогоды застряли свыше 700 пассажиров
- Россиянам рассказали, какие автомобили можно купить до миллиона рублей
- СМИ: Колумбия нанесла авиаудар у границы Венесуэлы
- Конгресс США: Трамп собирается изъять часть замороженных активов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru