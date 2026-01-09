В ходе беспорядков в Иране погибли двое силовиков и ребенок
В иранской провинции Кум в ходе столкновений между силами безопасности и участниками беспорядков погибли два сотрудника силовых структур. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана.
По ее данным, инциденты произошли вечером в четверг в ряде районов города. Утверждается, что силовики погибли в результате нападений со стороны вооруженных участников беспорядков. Похороны погибших сотрудников безопасности запланированы на ближайший день в Куме. Также сообщается о гибели трехлетней девочки в городе Керманшах на западе страны. По информации гостелерадиокомпании, ребенок стал жертвой агрессивных действий со стороны участников протестов, проходивших в тот же день.
Очередная волна протестных акций в Иране прошла 8 января после призыва к демонстрациям со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Появившиеся в социальных сетях видеозаписи свидетельствовали о массовом характере выступлений. В этот период в стране также фиксировались перебои в работе интернета.
Протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Первоначально они были вызваны резкой девальвацией иранского риала и ростом цен, однако позднее в ряде городов переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер. Власти Ирана заявляли о жертвах как среди силовиков, так и среди участников беспорядков, а Высший совет национальной безопасности республики возложил ответственность за происходящее на США и Израиль, передает «Радиоточка НСН».
