В ходе беспорядков в Иране погибли двое силовиков и ребенок

В иранской провинции Кум в ходе столкновений между силами безопасности и участниками беспорядков погибли два сотрудника силовых структур. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана.

По ее данным, инциденты произошли вечером в четверг в ряде районов города. Утверждается, что силовики погибли в результате нападений со стороны вооруженных участников беспорядков. Похороны погибших сотрудников безопасности запланированы на ближайший день в Куме. Также сообщается о гибели трехлетней девочки в городе Керманшах на западе страны. По информации гостелерадиокомпании, ребенок стал жертвой агрессивных действий со стороны участников протестов, проходивших в тот же день.

В Иране против протестующих применяют боевые патроны

Очередная волна протестных акций в Иране прошла 8 января после призыва к демонстрациям со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году. Появившиеся в социальных сетях видеозаписи свидетельствовали о массовом характере выступлений. В этот период в стране также фиксировались перебои в работе интернета.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря 2025 года. Первоначально они были вызваны резкой девальвацией иранского риала и ростом цен, однако позднее в ряде городов переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер. Власти Ирана заявляли о жертвах как среди силовиков, так и среди участников беспорядков, а Высший совет национальной безопасности республики возложил ответственность за происходящее на США и Израиль, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA/ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеПротестыИран

Горячие новости

Все новости

партнеры