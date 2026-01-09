В ходе беспорядков в Иране погибли двое силовиков и ребенок

В иранской провинции Кум в ходе столкновений между силами безопасности и участниками беспорядков погибли два сотрудника силовых структур. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Ирана.

По ее данным, инциденты произошли вечером в четверг в ряде районов города. Утверждается, что силовики погибли в результате нападений со стороны вооруженных участников беспорядков. Похороны погибших сотрудников безопасности запланированы на ближайший день в Куме. Также сообщается о гибели трехлетней девочки в городе Керманшах на западе страны. По информации гостелерадиокомпании, ребенок стал жертвой агрессивных действий со стороны участников протестов, проходивших в тот же день.