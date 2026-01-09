В центре Тбилиси произошел пожар в торговом центре

Пожар вспыхнул в торговом центре «Кидобани» в центре Тбилиси, сообщает телекомпания «Рустави 2». По предварительным данным, огонь возник в одном из магазинов, расположенных в здании.

Причины возгорания пока не установлены.

В Москве загорелся бизнес-центр «Варшавская плаза»

Информации о пострадавших на данный момент не поступало.

На месте происшествия работают пожарные расчеты и сотрудники патрульной полиции. Ситуация находится под контролем экстренных служб, уточняются обстоятельства инцидента, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Антон Подгайко
ТЕГИ:ПожарГрузия

Горячие новости

Все новости

партнеры