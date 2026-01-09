В центре Тбилиси произошел пожар в торговом центре

Дмитриев: не существует систем ПВО, способных перехватить «Орешник» США провели операцию по задержанию ещё одного танкера в Карибском бассейне Глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций Для выселения певицы Ларисы Долиной пообещали привлечь судебных приставов