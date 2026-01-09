Украина и Великобритания подписали план оборонного сотрудничества
Министры обороны Великобритании и Украины подписали дорожную карту по развитию долгосрочного партнерства в военной сфере. Документ был утвержден во время визита главы британского оборонного ведомства в Киев и предусматривает реализацию совместных проектов в рамках столетнего соглашения между странами.
Как сообщил министр обороны Украины, одним из практических результатов договоренностей станет запуск производства дронов-перехватчиков Octopus. По его словам, с февраля Украина рассчитывает выйти на объем выпуска до тысячи таких беспилотников в месяц.
В ходе переговоров стороны также обсудили совместные инициативы в области противовоздушной обороны и дальнобойных вооружений, а также возможность локализации на Украине производства истребителей шведского образца. Отдельное внимание было уделено подготовке заседания контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которое намечено на февраль.
Подписанная дорожная карта направлена на поэтапную реализацию военных проектов, закрепленных в соглашении о столетнем партнерстве, заключенном между Киевом и Лондоном в январе 2025 года. Документ, в частности, предусматривает усиление безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, а также допускает размещение британской военной инфраструктуры на территории Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украина и Великобритания подписали план оборонного сотрудничества
- Три планеты после январского сближения у Солнца сойдутся в 2038 году
- Делегация Госдепа США прибыла в Каракас для оценки работы посольства
- Вице-президент нацсобрания Франции предложила выход страны из НАТО
- Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
- Вологодский губернатор предупредил о попытках продажи суррогатного алкоголя
- Посольство РФ в Италии раскритиковало отмену выступлений балерины Захаровой
- Петербург обновил зимний максимум снежного покрова
- СМИ: Месторождение лития на Украине будет разрабатывать друг Трампа
- Фетисов отказался смотреть Олимпийские игры 2026 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru