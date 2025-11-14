Telegram опроверг информацию о включении в «белый список»
Информация о якобы включении месенджера Telegram в «белый список» ресурсов, доступных в случае ограничений интернета, является фейком. Об этом сообщает Telegram-канал «Код Дурова».
Отмечается, что документ Минпросвещения РФ, на который ссылаются СМИ, относится к ресурсам, разрешённым для образовательных организаций и не имеет никакого отношения к «белым спискам».
«Пожалуйста, не делайте преждевременных выводов, не разобравшись в теме», - говорится в сообщении.
Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что в России с 2022 года было выявлено и доказано более 34 млн фактов дезинформации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru