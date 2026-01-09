Три планеты после январского сближения у Солнца сойдутся в 2038 году

Сближение Венеры, Марса и Меркурия у Солнца, ожидающееся 22 января, окажется редким астрономическим событием. В следующий раз все три планеты будут видны рядом со светилом только в 2038 году и на значительно большем угловом расстоянии. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По оценке специалистов, нынешнее построение отличается необычной компактностью. Планеты подойдут к Солнцу на минимальное среднее угловое расстояние и сформируют почти симметричную ромбовидную конфигурацию, которая вскоре после 22 января начнет быстро распадаться.

В лаборатории отметили, что следующее схождение трех планет вблизи Солнца ожидается лишь в сентябре 2038 года и будет значительно более широким — в пределах примерно 10 градусов. Текущее же сближение на угол около 3 градусов, по мнению ученых, практически наверняка является уникальным событием по меньшей мере в пределах XXI века.

В настоящее время на снимках космических коронографов уже стал различим Меркурий. Венера и Марс пока не фиксируются из-за близости к Солнцу и особенностей работы приборов, однако, как ожидается, появятся на изображениях в ближайшие дни, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
