Три планеты после январского сближения у Солнца сойдутся в 2038 году

Сближение Венеры, Марса и Меркурия у Солнца, ожидающееся 22 января, окажется редким астрономическим событием. В следующий раз все три планеты будут видны рядом со светилом только в 2038 году и на значительно большем угловом расстоянии. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По оценке специалистов, нынешнее построение отличается необычной компактностью. Планеты подойдут к Солнцу на минимальное среднее угловое расстояние и сформируют почти симметричную ромбовидную конфигурацию, которая вскоре после 22 января начнет быстро распадаться.