Вице-президент нацсобрания Франции предложила выход страны из НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте заявила о намерении внести в парламент проект резолюции, предусматривающий выход страны из НАТО. По ее словам, документ предполагает начало процесса с выхода Франции из объединенного военного командования альянса.

Инициативу политик объяснила несогласием с текущей внешней политикой США, которые, как она считает, фактически определяют курс Североатлантического альянса.

Трамп: Россия и Китай не будут бояться НАТО без США

В качестве аргументов Гетте указала действия Вашингтона на международной арене, включая ситуацию вокруг Венесуэлы, поддержку Израиля в конфликте в секторе Газа, а также заявления об аннексии Гренландии.

По мнению автора инициативы, в нынешних условиях вопрос участия Франции в НАТО стоит особенно остро, поскольку альянс, как утверждается, действует в интересах Соединенных Штатов. О подготовке резолюции Гетте сообщила в социальной сети X, подчеркнув, что считает необходимым поставить под сомнение дальнейшее пребывание страны в военном блоке, передает «Радиоточка НСН».

