Вице-президент нацсобрания Франции предложила выход страны из НАТО

Вице-президент Национального собрания Франции Клеманс Гетте заявила о намерении внести в парламент проект резолюции, предусматривающий выход страны из НАТО. По ее словам, документ предполагает начало процесса с выхода Франции из объединенного военного командования альянса.

Инициативу политик объяснила несогласием с текущей внешней политикой США, которые, как она считает, фактически определяют курс Североатлантического альянса.