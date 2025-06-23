Побывавший у Путина академик Чубарьян рассказал, как изменились учебники истории
Авторы новых учебников по всеобщей истории отказались от европоцентричности, а в учебном пособии для курса истории РФ изменили оценку революции и дореволюционных деятелей, рассказал НСН научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
Новые учебники истории рассматривают Гражданскую войну в контексте Октябрьской революции, а также предлагают новый взгляд на декабристов и Павла I, рассказал в интервью НСН научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, участвовавший в написании нового учебника по всеобщей истории.
Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с авторами учебником истории, среди которых был и Чубарьян. Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках события отметил, что дополнение к разделу о специальной военной операции, посвященное освобождению Курской области, может появиться в российских учебниках уже в 2026 году.
Как пояснил Чубарьян, сегодня обучение учащихся 10-11 классов уже идет по новым учебникам. Учебное пособие для прочих курсов также написано и в ближайшее время поступит в российские школы.
- Кто уже учится по новым учебникам истории, будут ли они еще меняться?
- Около двух лет идет преподавание по новым учебникам для 10-11 класса по истории XX века. Президент сказал, что важна обратная связь. Сейчас мы собираем мнения учителей и учащихся по учебникам, чтобы готовить следующее издание с учетом пожеланий учительства. Учебники для 5-9 классов тоже готовы, прошли все апробации, напечатаны, рассылаются в регионы, вскоре по ним начнут преподавать. Однако учебник – это не догма, его надо совершенствовать. К примеру, я был редактором по всеобщей истории, у меня уже есть замечания, которые пришли. Также надо иметь в виду, что для современных школьников учебник – не единственный источник знаний. Очень часто сведения они получают в интернете. Там оценки тех или иных событий очень часто расходятся с тем, что представлено в учебнике. Поэтому я сторонник того, чтобы учитель рассказывал учащимся: на ту или иную историческую проблему есть разные точки зрения. Мне кажется, это важно для воспитания молодого поколения в духе уважения к другим мнениям.
- Чем новые учебники принципиально отличаются от прежней школьной литературы?
- Прежние учебники по всеобщей истории были исключительно европоцентричны. Вся мировая история в основном концентрировалась на событиях Европы. У некоторых учителей были опасения... Но мы ничего не убрали из того, что было, а серьезно расширили учебник. Теперь это действительно учебник по всеобщей или мировой истории. Добавлены большие разделы, про Азию, Китай, Индию, другие страны. Появилась информация про Африку, чего вообще почти не было, также про Латинскую Америку. Это учебник широкого плана. Также мы расширили проблемы Второй мировой войны и сделали другие акценты, синхронизировали это с учебниками по истории России. В целом в учебниках по всеобщей истории много говорится о роли России во всеобщих событиях.
В школе история России изучается с шестого класса. Пятый класс – всеобщая история Древнего мира, античности и прочее. Сейчас в учебниках всеобщей истории для пятого класса добавлен большой кусок - археологические раскопки, открытия, которые позволяют понять происхождение человека, история Причерноморья. Формально это российская история, но она идет в курсе истории Древнего мира.
- Какие изменения внесены в учебникам по истории России?
- Существенно изменились оценки. Теперь история революции, которую прежде называли Октябрьской, включает 1917-1922 год, то есть туда вошла и Гражданская война, что очень важно. Я давно говорил, что в Гражданскую войну своя правда была и у белых, и у красных. С моей точки зрения важно показать, что существующие противоречия и расхождения внутри страны не должны сопровождаться физическим уничтожением противоположной стороны, чтобы люди поняли, что революция несет много жертв.
Изменились и оценки наших прежних дореволюционных деятелей. Вчера президент, кстати, сказал: раньше существовало мнение, что вся история до 1917 года была в негативе. Мы это изменили, в учебниках рассказано о деятельности императоров. Изменилась оценка Павла I, которого раньше просто считали сумасшедшим. В учебнике дана сбалансированная оценка восстанию декабристов. В советское время писали, что они разбудили народ. После, в 90-х годах, стали говорить, что это террористы. Сейчас в новых учебниках дается разумная оценка – это были честные офицеры, они хотели перемен в России. Я бы сказал, все приведено в состояние современной науки.
- Изменилась ли форма подачи информации?
- И тот, и другой учебник изменились. Раньше это были только тексты, теперь там отсылки на литературу, на кино. В реальности учащийся может получить среднее из разных миров. К примеру, он будет понимать, что об истории Древнего Мира можно узнать в музее Пушкина. Мне кажется, это придало учебникам современный вид, что встречено положительно. Проводились опросы, по результатам которых подавляющее большинство учащихся 10-11 классов одобряют новый учебник. Конечно, это не окончательно, главное – собрать мнения и совершенствовать учебники и дальше.
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