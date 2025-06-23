Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с авторами учебником истории, среди которых был и Чубарьян. Глава минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках события отметил, что дополнение к разделу о специальной военной операции, посвященное освобождению Курской области, может появиться в российских учебниках уже в 2026 году.

Как пояснил Чубарьян, сегодня обучение учащихся 10-11 классов уже идет по новым учебникам. Учебное пособие для прочих курсов также написано и в ближайшее время поступит в российские школы.

- Кто уже учится по новым учебникам истории, будут ли они еще меняться?

- Около двух лет идет преподавание по новым учебникам для 10-11 класса по истории XX века. Президент сказал, что важна обратная связь. Сейчас мы собираем мнения учителей и учащихся по учебникам, чтобы готовить следующее издание с учетом пожеланий учительства. Учебники для 5-9 классов тоже готовы, прошли все апробации, напечатаны, рассылаются в регионы, вскоре по ним начнут преподавать. Однако учебник – это не догма, его надо совершенствовать. К примеру, я был редактором по всеобщей истории, у меня уже есть замечания, которые пришли. Также надо иметь в виду, что для современных школьников учебник – не единственный источник знаний. Очень часто сведения они получают в интернете. Там оценки тех или иных событий очень часто расходятся с тем, что представлено в учебнике. Поэтому я сторонник того, чтобы учитель рассказывал учащимся: на ту или иную историческую проблему есть разные точки зрения. Мне кажется, это важно для воспитания молодого поколения в духе уважения к другим мнениям.