Также Чернышов выразил надежду на то, что многие абитуриенты выберут для себя технические специальности.

«По ЕГЭ в целом неплохие результаты. Очень радует, что это испытание наши выпускники прошли достойно. Есть 100-бальники, есть те, кто добился наиболее высоких результатов. Но, интересно, как вузы будут бороться за абитуриентов. Особенно учитывая, что меняется система образования - она становится национально ориентированной. Это реформа, которую будут реализовывать в 2026-2027 годах. Мы надеемся, что все больше и больше студентов будут идти в технические университеты. Техническое образование сегодня является приоритетом для нашей страны», - рассказал он.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что с 1 сентября 2025 года в России начнут регулировать платный набор студентов в высшие учебные заведения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

