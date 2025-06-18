«Разучились говорить!»: В Госдуме призвали добавить в ЕГЭ устную часть
Депутат Борис Черышов в беседе со спецкором НСН выразил надежду на то, что абитуриенты будут все чаще отдавать предпочтение техническим вузам.
В формат Единого государственного экзамена (ЕГЭ) необходимо добавить устную часть, так как современные абитуриенты разучились красиво и грамотно говорить. Об этом специальному корреспонденту НСН заявил депутат Госдумы Борис Чернышов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Депутаты хотели отменить ЕГЭ, но мы добились возможности пересдачи. Это вошло в одно из недавних посланий президента России Федеральному собранию. Этой возможностью в этом году воспользовалось большое количество людей. Конечно, нужно вводить больше говорения, чтобы студенты помимо письменной работы еще и говорили. У нас в университеты приходят люди, которые разучились формулировать свои мысли красивым, грамотным, интересным русским языком. Нужно трансформировать ЕГЭ. А как это будет - решит Рособрнадзор вместе с Минпросвещения, но мы от депутатского корпуса настаиваем на серьезных изменениях, чтобы ЕГЭ стал действительно отличительной чертой и реальной оценкой знаний для студентов, иначе это все превращается в профанацию», - сказал он.
Также Чернышов выразил надежду на то, что многие абитуриенты выберут для себя технические специальности.
«По ЕГЭ в целом неплохие результаты. Очень радует, что это испытание наши выпускники прошли достойно. Есть 100-бальники, есть те, кто добился наиболее высоких результатов. Но, интересно, как вузы будут бороться за абитуриентов. Особенно учитывая, что меняется система образования - она становится национально ориентированной. Это реформа, которую будут реализовывать в 2026-2027 годах. Мы надеемся, что все больше и больше студентов будут идти в технические университеты. Техническое образование сегодня является приоритетом для нашей страны», - рассказал он.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков сообщил, что с 1 сентября 2025 года в России начнут регулировать платный набор студентов в высшие учебные заведения, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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