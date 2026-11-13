Песков заявил об отсутствии предложений о выходе членов НАТО из альянса

Информацию о том, что в ходе встречи в ОАЭ якобы выдвигались подобные предложения, со ссылкой на источники сообщило немецкое издание Bild.

«Нет, не выдвигалось. Об этом речи, конечно, не шло точно», - указал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что Кремль требует документального оформления гарантий нерасширения НАТО на восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

