Песков заявил об отсутствии предложений о выходе членов НАТО из альянса

Выход из НАТО действующих членов альянса, в том числе Финляндии, на переговорах в Абу-Даби не обсуждался. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Информацию о том, что в ходе встречи в ОАЭ якобы выдвигались подобные предложения, со ссылкой на источники сообщило немецкое издание Bild.

«Нет, не выдвигалось. Об этом речи, конечно, не шло точно», - указал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что Кремль требует документального оформления гарантий нерасширения НАТО на восток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОРоссияДмитрий Песков

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