«Развлечение для умных»: Писатель Лукьяненко рассказал об интересе молодежи к советским авторам

В преддверии Дня молодежи розничная сеть «Читай-город – Буквоед» проанализировала, что читает современное поколение в России. Так, согласно проведенному опросу, самыми популярными у молодых людей авторами являются зарубежные писатели, в частности Стивен Кинг, Анна Джейн и Агата Кристи. В ТОП-20 только 20% — российские писатели. Среди жанров в тренде — фэнтези и фантастика, современная романтика, классическая литература, детективы и японская/корейская проза. Лукьяненко рассказал, что читал в молодости.

«В молодости я зачитывался всем, что попадалось: начиная от классиков и заканчивая фантастикой. Я не делил ее на советскую и зарубежную — мне нравилась вся. Критерием в основном было качество книги, насколько она интересна. Я начал читать рано — лет в пять. Читал без разбора: детская книга или взрослая. Читал постоянно, порой по несколько книг в день. Мог взять собрание сочинений какого-то недетского автора и прочитать его от первого до последнего тома. То есть все, где были буквы, я читал», - добавил он.