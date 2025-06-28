«Развлечение для умных»: Писатель Лукьяненко рассказал об интересе молодежи к советским авторам
Фантаст Сергей Лукьяненко в эфире НСН признался, что в молодости читал различную литературу: от классической до фантастической, не деля ее на советскую и зарубежную.
Сейчас чтение книг стало «развлечением для умных», при этом молодое поколение в России продолжает читать и проявляет интерес в том числе к советским писателям. Об этом в беседе с НСН заявил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
В преддверии Дня молодежи розничная сеть «Читай-город – Буквоед» проанализировала, что читает современное поколение в России. Так, согласно проведенному опросу, самыми популярными у молодых людей авторами являются зарубежные писатели, в частности Стивен Кинг, Анна Джейн и Агата Кристи. В ТОП-20 только 20% — российские писатели. Среди жанров в тренде — фэнтези и фантастика, современная романтика, классическая литература, детективы и японская/корейская проза. Лукьяненко рассказал, что читал в молодости.
«В молодости я зачитывался всем, что попадалось: начиная от классиков и заканчивая фантастикой. Я не делил ее на советскую и зарубежную — мне нравилась вся. Критерием в основном было качество книги, насколько она интересна. Я начал читать рано — лет в пять. Читал без разбора: детская книга или взрослая. Читал постоянно, порой по несколько книг в день. Мог взять собрание сочинений какого-то недетского автора и прочитать его от первого до последнего тома. То есть все, где были буквы, я читал», - добавил он.
Писатель отметил, что интерес к чтению сократился, однако современная молодежь в России продолжает читать.
«Приучить современных детей к чтению очень сложно, потому что сейчас появилось много других развлечений, других источников информации: Сеть, телевидение. Поэтому книга ушла из центра внимания, как источник развлечения. Потому что чтение — это работа. Работа мозга, диалог с автором, повод размышлять. Сейчас мало, кто это любит. То есть чтение осталось развлечением для умных, а не для всех, как было раньше. Но современные дети все равно читают. Достаточно много умных и детей, и подростков, и молодежи. Они читают и классическую литературу, такую же, как мы читали в детстве. У них есть интерес и к советским авторам, причем не обязательно развлекательным. Ушел всеобщий интерес к чтению. Эта ситуация хоть и обидная для авторов, но неизбежная. Просто изменился мир», - сказал фантаст.
При этом Лукьяненко подчеркнул, что в современном мире все равно есть место для книг.
«Они являются основой для компьютерных игр, сериалов, художественных фильмов. Выходит, например, какой-то интересный фантастический фильм, те же сериалы "Игра престолов" или "Ведьмак", и сразу возникает огромный интерес к книгам. Потому что они всегда полнее, точнее, дают больший простор воображению. Мы никогда не вернемся к ситуации, когда только книга остается источником знаний и развлечений. Если, конечно, не случится глобальная война, исчезнет телевидение и Сеть. Но книга сохранит свое место как основа для линейки культурных продуктов», - заключил собеседник НСН.
Ранее генеральный директор «Читай-город – Буквоед» Александр Брычкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что книжным магазинам удается конкурировать с ценами на маркетплейсах за счет договоренностей с поставщиками, по его словам, есть специальные предложения на новинки, а «залежавшиеся» книги можно купить за половину стоимости.
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