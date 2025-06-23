Учителя уйдут из школ в случае запрета работать больше 36 часов
Учителя в России набирают себе много рабочих часов из-за мизерной зарплаты, некоторые работают по 40-45 часов в неделю, сказала НСН Ольга Мирясова.
Российские учителя в среднем работают на 1,3-2 ставки, так как за ставку, установленную законом, они бы получали слишком маленькую зарплату, сказала НСН оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов ранее заявил, что школьный учитель должен работать не больше 36 часов в неделю. По словам министра, средняя нагрузка должна составлять не более 1,4 ставки. Мирясова отметила, что самая высокая занятость школьных учителей была зафиксирована в Удмуртии.
«Работа учителя состоит из нормируемой и ненормируемой частей. По закону, правильная нагрузка учителя подразумевает 18 часов уроков и 18 часов на внеурочную деятельность (подготовка к урокам, проверка домашнего задания и так далее). Однако, согласно результатам мониторинга, проведенного в мае этого года, в разных регионах учителя работают в среднем на 1,3-2 ставки. Самая высокая занятость была зафиксирована в Удмуртии. Учитель должен работать максимум 22 часа (вести уроки - прим. НСН). При этом у него должна быть достойная зарплата», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, в случае насильного запрета для учителей работать более 36 часов в неделю многие специалисты уйдут из школ.
«Если речь идет именно о серьезном сокращении нагрузки, то возникает вопрос финансирования. Учителя набирают большую нагрузку только потому, что за 18 рабочих часов (уроков) они получают слишком мизерную зарплату. Если же учителей обяжут работать не больше 36 часов в неделю, сократив зарплату, то многие учителя просто уйдут из школы. У нас есть учителя, которые работают и по 40-45 часов в неделю, но это совершенно адская ситуация, и, конечно, это негативно сказывается на качестве образования», - заключила Мирясова.
Ранее член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо сделать классы, в которых будет не более 20 учеников.
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