По ее словам, в случае насильного запрета для учителей работать более 36 часов в неделю многие специалисты уйдут из школ.

«Если речь идет именно о серьезном сокращении нагрузки, то возникает вопрос финансирования. Учителя набирают большую нагрузку только потому, что за 18 рабочих часов (уроков) они получают слишком мизерную зарплату. Если же учителей обяжут работать не больше 36 часов в неделю, сократив зарплату, то многие учителя просто уйдут из школы. У нас есть учителя, которые работают и по 40-45 часов в неделю, но это совершенно адская ситуация, и, конечно, это негативно сказывается на качестве образования», - заключила Мирясова.

Ранее член Совета профсоюза «Учитель», преподаватель русского языка и литературы Анна Штернберг заявила НСН, что для того, чтобы школьники научились грамотно говорить, необходимо сделать классы, в которых будет не более 20 учеников.

