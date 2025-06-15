В России изменят модель высшего образования

Нововведения подразумевают, что студенты российских вузов будут получать базовое высшее образование и специализированное высшее образование. При этом аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

«Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», - рассказал Фальков РИА Новости.