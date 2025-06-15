В России изменят модель высшего образования

По словам главы Минобрнауки Валерия Фалькова, изменения начнутся с 2026-2027 годов. 

НОВАЯ МОДЕЛЬ

Накануне глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил, что в стране изменится модель высшего образования. По его словам, масштабный процесс перехода к ней начнется в 2026-2027 годах. Министр напомнил, что в соответствии с указом президента России в государстве осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.

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Нововведения подразумевают, что студенты российских вузов будут получать базовое высшее образование и специализированное высшее образование. При этом аспирантура станет отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

«Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство», - рассказал Фальков РИА Новости.

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Пилотный проект, в котором участвуют шесть российских университетов, стартовал в мае 2023 года. В числе участников экспериментальной программы оказались Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, а также Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет.

«Переход всех российских университетов на обновленную систему высшего образования планируется с 1 сентября 2026 года. К указанному сроку Минобрнауки России подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты», - передает RT.

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При этом в пресс-службе министерства уточнили, что студенты, обучающиеся по действующим сейчас образовательным программам, смогут завершить освоение той программы, на которую они поступали.

ПЛАТНЫЕ МЕСТА

Днем ранее Валерий Фальков объявил, что в России начнут регулировать платный набор студентов в высшие учебные заведения. По его словам, это коснется всех вузов и специальностей в стране.

Министр объяснил, что задача регулирования заключается в том, чтобы отсечь некачественное высшее гуманитарное образование, так как за предыдущие годы появилось много выпускников, которые не соответствуют запросам рынка труда. При этом Фальков заметил, в России наибольшая проблема сосредоточена в двух областях образования: «Экономика и управление» и «Юриспруденция».

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К тому же 14 мая 2025 года Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о закреплении за правительством РФ полномочий по регулированию объемов платного приема на обучение в вузы. Позже компания РОМИР представила исследование, согласно результатам которого, 69% россиян не поддерживают сокращение платного набора в университеты.

Однако член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в беседе с НСН предположила, что недовольные законом о регулировании платного приема в вузы россияне неверно трактуют его смысл.

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«Никто не собирается сокращать количество платных мест. Бюджетные места вообще увеличиваются с каждым годом. В первую очередь мы боремся с недобросовестными поставщиками платных услуг. Сейчас лицензию на образовательную деятельность может получить любой желающий, написав заявление и указав юридический адрес. У нас сегодня существует ситуация, когда стоит "строительный вагончик", ведется набор студентов и выдаются дипломы. А Рособрнадзор из-за моратория не может провести контрольные мероприятия. Вузы, которые хорошо зарекомендовали себя по качеству образования, не относятся к группе риска, там не будет сокращения мест. Самое главное — это критерии, по которым эти платные места будут выделяться тем или иным вузам. В числе этих критериев и средний балл ЕГЭ, и трудоустройство, и преподавательский состав, и приоритетность для страны специальностей», - объяснила она.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в пресс-центре НСН призвал выпускников школ не выбирать университет только ради диплома.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
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