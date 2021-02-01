Пособия, автотюнинг и тариф «Платон». Как поменяется жизнь с 1 февраля?

В России с 1 февраля вступают в силу новые правила регистрации тюнинга автомобилей, индексируются соцвыплаты, а соцсети должны будут модерировать контент.

О том, как изменится жизнь с понедельника, расскажет НСН.

Как передает RT, почти на 5% вырастет ежемесячная денежная выплата, которую получают федеральные льготники. Также вырастет до 1212 рублей стоимость набора услуг, который получают эти категории граждан. Также пересчитают выплаты на похороны пенсионера, если он не работал, а также пособия по утере трудоспособности.

Роскомнадзор сможет признавать интернет-ресурсы соцсетями, если их посещаемость за сутки превышает 500 тысяч человек. Такой ресурс должен будет самостоятельно находить у себя и блокировать запрещенный контент, если же они не смогут это делать, то им нужно будет сообщить в Роскомнадзор.

К числу запрещенного контента традиционно относятся методы изготовления наркотических и взрывчатых веществ, описания способов самоубийства и призывы к нему, а также призывы к массовым беспорядкам.

Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина в эфире НСН заявила, что не очень понимает, как международные соцсети будут понимать, какие комментарии оскорбляют власти других стран, а внедрение оценочной фильтрации назвала цензурой.

По ее мнению, это неисполнимая и излишняя обязанность.