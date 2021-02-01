Пособия, автотюнинг и тариф «Платон». Как поменяется жизнь с 1 февраля?
В России с 1 февраля вступают в силу изменения в законодательство, которые фактически запретят произвольный тюнинг автомобилей и упростят жизнь малому бизнесу.
В России с 1 февраля вступают в силу новые правила регистрации тюнинга автомобилей, индексируются соцвыплаты, а соцсети должны будут модерировать контент.
О том, как изменится жизнь с понедельника, расскажет НСН.
Как передает RT, почти на 5% вырастет ежемесячная денежная выплата, которую получают федеральные льготники. Также вырастет до 1212 рублей стоимость набора услуг, который получают эти категории граждан. Также пересчитают выплаты на похороны пенсионера, если он не работал, а также пособия по утере трудоспособности.
Роскомнадзор сможет признавать интернет-ресурсы соцсетями, если их посещаемость за сутки превышает 500 тысяч человек. Такой ресурс должен будет самостоятельно находить у себя и блокировать запрещенный контент, если же они не смогут это делать, то им нужно будет сообщить в Роскомнадзор.
К числу запрещенного контента традиционно относятся методы изготовления наркотических и взрывчатых веществ, описания способов самоубийства и призывы к нему, а также призывы к массовым беспорядкам.
Юрист «Роскомсвободы» Екатерина Абашина в эфире НСН заявила, что не очень понимает, как международные соцсети будут понимать, какие комментарии оскорбляют власти других стран, а внедрение оценочной фильтрации назвала цензурой.
По ее мнению, это неисполнимая и излишняя обязанность.
Ранее Роскомнадзор уличил Facebook, Google и Twitter в цензуре аккаунтов российских СМИ.
Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН оценил, как ответные санкции России за цензуру навредят авторитету страны в области регулирования интернета.
«Вероятность 100-процентная! Депутаты должны понимать, есть ли у нас ресурсы для контроля за исполнением подобных законов. История с Telegram стала наглядным примером, что нет. Двухлетнее противостояние ничем не завершилось. Если мы хотим диктовать условия нашим как бы партнерам, которые нарушают правила, нужно либо стать сильнее, либо научиться причинять им неудобства. Мы этого сейчас сделать не можем», - считает он.
С 1 февраля вырастет и тариф госсистемы «Платон», он составит 2,34 рубля за километр и в дальнейшем каждый год будет индексироваться на размер годовой инфляции.
Также с понедельника сотрудники ГИБДД смогут не разрешать тюнинг автомобиля, если документы на эти изменения не были зарегистрированы в спецреестрах. Автомобилист перед установкой дополнительного тюнинга должен будет обратиться в спецлабораторию для того, чтобы определить, можно ли вообще устанавливать на автомобиль и пройти испытания в ней. Только после этого ГИБДД сможет зарегистрировать эти улучшения. Всего процесс оформления тюнинга будет проходить в семь этапов, сообщает Телеканал «360».
Еще одним изменением будет введение новых дат вступления в силу изменений, затрагивающий те или иные сферы бизнеса. Теперь они будут вступать с 1 марта или 1 сентября, но в любом случае не ранее 90 дней с момента опубликования.
Ранее председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН раскритиковала меры по поддержке бизнеса и заявила, что полномочия определять пострадавшие отрасли экономики нужно передать региональным властям, а не руководствоваться при этом кодами общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Тем более, что, по ее словам, федеральный центр плохо понимает, что происходит в регионах.
«Песков говорит о федеральных мерах поддержки, а многое отдано на откуп регионам и что происходит там, федеральные власти не мониторят. Видимо, обратная связь замалчивается и верхушка опять пребывает в убеждении, что у нас все хорошо», - сказала она.
Индивидуальные предприниматели, если они используют упрощенные налоговые режимы, с 1 февраля должны будут выдавать чеки с наименованием и количеством товаров или услуг, а также их ценой за единицу. В противном случае их оштрафуют на 3 тысячи рублей.
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