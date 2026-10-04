Медведев пригрозил США войной в космосе при блокировке «Рассвета»

«Блокировка» спутниковой группировки РФ «Рассвет» приведет к полноценной космической войне с США. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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Политик заметил, что «блокировка» «Рассвета» по просьбе Киева означает только уничтожение группировки.

По его словам, в случае космической войны американские низкоорбитальные спутники «Старлинк» упадут «как игрушки с засохшей рождественской елки». Медведев подчеркнул, что космос — это тесное место, поэтому нужно быть взаимно вежливыми.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о создании в ВКС системы контроля ракетоопасных направлений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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