Медведев пригрозил США войной в космосе при блокировке «Рассвета»
«Блокировка» спутниковой группировки РФ «Рассвет» приведет к полноценной космической войне с США. Об этом в своем Telegram-канале написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Политик заметил, что «блокировка» «Рассвета» по просьбе Киева означает только уничтожение группировки.
По его словам, в случае космической войны американские низкоорбитальные спутники «Старлинк» упадут «как игрушки с засохшей рождественской елки». Медведев подчеркнул, что космос — это тесное место, поэтому нужно быть взаимно вежливыми.
Ранее в Министерстве обороны России рассказали о создании в ВКС системы контроля ракетоопасных направлений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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