Медведев пригрозил США войной в космосе при блокировке «Рассвета»

Политик заметил, что «блокировка» «Рассвета» по просьбе Киева означает только уничтожение группировки.

По его словам, в случае космической войны американские низкоорбитальные спутники «Старлинк» упадут «как игрушки с засохшей рождественской елки». Медведев подчеркнул, что космос — это тесное место, поэтому нужно быть взаимно вежливыми.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о создании в ВКС системы контроля ракетоопасных направлений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».