В России с 1 февраля начнут действовать новые правила тюнинга автомобилей
Российские автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля. Об этом говорится в новых правилах внесения изменений в конструкцию транспортных средств, которые в России вступят в силу с 1 февраля, сообщает ТАСС.
Согласно постановлению правительства РФ о поправках в данные правила, тюнинг также будет запрещён, если «агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки» автомобиля находятся в розыске. Кроме того, модернизировать транспортное средство не позволят в случае обнаружения признаков «скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля».
Ранее сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов призвал отказаться от введения новых правил тюнинга и ремонта автомобилей, сообщает RT. По его словам, третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» заставит водителей проходить внеплановый техосмотр даже после таких минимальных изменений, как, например замена магнитолы или сигнализации.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 238 / сут.
Умерли
72 185+534 / сут.
Выздоровели
3,3 млн+26 204 / сут.
- В России с 1 февраля начнут действовать новые правила тюнинга автомобилей
- Штурмовавший Капитолий «викинг» выступит на суде по импичменту Трампу
- Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение гимна России в YouTube
- РФПИ может поставить 100 млн доз «Спутник V» в ЕС после завершения вакцинации в России
- На индексацию соцвыплат в РФ направят 435 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru