В России с 1 февраля начнут действовать новые правила тюнинга автомобилей

Российские автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля. Об этом говорится в новых правилах внесения изменений в конструкцию транспортных средств, которые в России вступят в силу с 1 февраля, сообщает ТАСС.

Согласно постановлению правительства РФ о поправках в данные правила, тюнинг также будет запрещён, если «агрегаты, регистрационные документы и государственные регистрационные знаки» автомобиля находятся в розыске. Кроме того, модернизировать транспортное средство не позволят в случае обнаружения признаков «скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля».

Ранее сенатор Совета Федерации РФ Андрей Кутепов призвал отказаться от введения новых правил тюнинга и ремонта автомобилей, сообщает RT. По его словам, третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств» заставит водителей проходить внеплановый техосмотр даже после таких минимальных изменений, как, например замена магнитолы или сигнализации.

