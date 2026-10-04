Фонд памяти Жириновского снимет исторические фильмы без стереотипов

По ее словам, речь идет о качественном кино со смыслом, которое мотивировало бы по-новому взглянуть на некоторые события истории страны.

Дочь Жириновского рассказала, что политик был уверен в том, что в основе государственного строительства лежит русская культура, язык и наука. Их популяризация и защита является одной из задач фонда, добавила Боцан-Харченко.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Уфе открыли улицу имени Жириновского.