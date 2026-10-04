Фонд памяти Жириновского снимет исторические фильмы без стереотипов

Фонд памяти и наследия Владимира Жириновского собирается снять исторические фильмы без навязанных извне стереотипов о личностях прошлого страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь основателя партии ЛДПР, управляющую фондом Анастасию Боцан-Харченко.

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По ее словам, речь идет о качественном кино со смыслом, которое мотивировало бы по-новому взглянуть на некоторые события истории страны.

Дочь Жириновского рассказала, что политик был уверен в том, что в основе государственного строительства лежит русская культура, язык и наука. Их популяризация и защита является одной из задач фонда, добавила Боцан-Харченко.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Уфе открыли улицу имени Жириновского.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиноПолитикаВладимир ЖириновскийИстория

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