СМИ: Семью умершего критика Соседова атаковали мошенники
Семью умершего на гастролях в Якутии 23 сентября в результате несчастного случая музыкального критика Сергея Соседова атакуют мошенники. Об этом сообщает KP.RU.
По данным источника, 90-летней Антонине Петровне — матери Соседова уже звонили аферисты и предлагали «установить мемориальную табличку» для телеведущего. Но женщина сразу поняла, что это были мошенники.
Отмечается, что теперь мать критика следует правилу, которому ее научил сам Сергей — не пускает в квартиру посторонних, никому не открывает дверь. Известно, что после похорон сына Антонина Петровна перестала общаться с незнакомыми людьми по телефону, поэтому близкие скептически относятся к свежим интервью блогеров с ней.
Ранее певец Юлиан (Юлиан Васин) призвал расследовать обстоятельства внезапной смерти Сергея Соседова из-за несостыковок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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