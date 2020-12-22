Юрист сочла неисполнимой «новую цензуру» для Facebook

«Внедрение оценочной фильтрации можно назвать цензурой. Удаление контента еще до публикации - это ограничение свободы распространения информации и свободы слова. Это допустимо только на основе закона и если это необходимо в демократическом обществе. Я не знаю, как международные соцсети будут понимать, какие комментарии оскорбляют власти других стран. Это неисполнимая и излишняя обязанность. При этом санкция за неисполнение пока не предусмотрена, но обычно она вводится отдельным законопроектом», - отметила она.



Она предположила, каким может быть наказание за отказ соцсетей модерировать и удалять контент.



«У нас недавно вводили для провайдеров хостинга и соцсетей административный штраф за отказ удалить контент, признанный судом незаконным. Скорее всего, пойдут по этому же пути», - считает адвокат.



Абашиной не известно, чтобы власти обсуждали законопроект с экспертным сообществом.



«Наши представители участвуют в профильном комитете как эксперты, но отзыв на законопроект никто не запрашивал. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то участвовал в обсуждении», - заключила юрист.



Ранее Роскомнадзор уличил Facebook, Google и Twitter в цензуре аккаунтов российских СМИ. Бывший советник президента России по вопросам развития интернета, глава Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН оценил, как ответные санкции России за цензуру навредят авторитету страны в области регулирования интернета.

