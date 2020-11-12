Мишустина обвинили в неэффективной поддержке бизнеса в пандемию
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН заявила, что полномочия определять пострадавшие отрасли экономики нужно передать региональным властям.
В четверг премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении налоговых каникул для бизнеса, пострадавшего в пандемию, ещё на три месяца. Отсрочку получат бизнесмены в сферах культуры, туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, в развлекательной и спортивной сферах, предприятия бытовой сферы, а также организации, которые занимаются организацией конференций и выставок. Такие условия для них действуют уже на протяжении полугода.
Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в эфире НСН раскритиковала меры правительства Мишустина по поддержке бизнеса и заявила, что полномочия определять пострадавшие отрасли экономики нужно передать региональным властям, а не руководствоваться при этом кодами общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
«Меры поддержки бизнеса со стороны правительства показали свою полную неэффективность. Власти определяют пострадавшие отрасли по ОКВЭДам, а их нельзя для этого применять», - заявила она.
По ее словам, господдержкой при таком подходе к делу может воспользоваться не более 30% бизнесменов, а определять пострадавшие отрасли по этим кодам – «убийственно для бизнеса».
Она пояснила, что коды ОКВЭД нужны для статистических данных. При регистрации компании в налоговой нужно указать некий основной вид деятельности, реально компания может менять профиль своей работы так часто, как того требует экономическая ситуация и возможности самого бизнеса. Однако власти учитывают профиль работы компании именно по этому классификатору, который к реальности зачастую не имеет отношения.
«Государство ограничило бизнес в возможности получить эти льготы», - говорит Гришина. Ведь зачастую у бизнеса несколько направлений деятельности, а господдержку он может получить только по тому, что указан в кодах как основной. А если в них указан вид деятельности, не попадающий под льготы, то можно и вообще ничего не получить.
«Это даже не полумера, а четвертьмера какая-то. Громкое название и очень узкий слой компаний, который реально может этими поддержками воспользоваться», - жалуется Гришина.
В свете этой проблемы она предлагает передать регионам возможность определять пострадавшие сферы бизнесы, так как региональные власти ближе «к земле» и лучше понимают, что происходит в их экономике.
При этом статистики о том, сколько в 2020 году закрылось компаний на фоне всех этих проблем с пандемией, в России нет. «О чем вы говорите, если в том же Санкт-Петербурге апрельское постановление правительства о поддержке бизнеса власти города все еще не оформили в подзаконный акт? У нас через месяц действие этой меры заканчивается, а у нас это постановление до сих пор не подписано в Смольном», - говорит она.
Гришина призвала ввести ответственность чиновников за сохранение бизнеса в подотчетных регионах, а не вешать всю ответственность на бизнес, в том числе за распространение коронавируса.
Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал НСН, что Россия достаточно эффективно, по сравнению с другими странами, выходила из коронавируса. Пусть и в конце эпидемии и самоизоляции, но правительство улучшило качество господдержки и ее эффективность, отметил омбудсмен. По его словам, очень важно было именно доставить до конечного потребителя все выделенные деньги, реально реструктуризировать долги и дать налоговую отсрочку.
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