Мишустина обвинили в неэффективной поддержке бизнеса в пандемию

«Государство ограничило бизнес в возможности получить эти льготы», - говорит Гришина. Ведь зачастую у бизнеса несколько направлений деятельности, а господдержку он может получить только по тому, что указан в кодах как основной. А если в них указан вид деятельности, не попадающий под льготы, то можно и вообще ничего не получить.

«Это даже не полумера, а четвертьмера какая-то. Громкое название и очень узкий слой компаний, который реально может этими поддержками воспользоваться», - жалуется Гришина.

В свете этой проблемы она предлагает передать регионам возможность определять пострадавшие сферы бизнесы, так как региональные власти ближе «к земле» и лучше понимают, что происходит в их экономике.

При этом статистики о том, сколько в 2020 году закрылось компаний на фоне всех этих проблем с пандемией, в России нет. «О чем вы говорите, если в том же Санкт-Петербурге апрельское постановление правительства о поддержке бизнеса власти города все еще не оформили в подзаконный акт? У нас через месяц действие этой меры заканчивается, а у нас это постановление до сих пор не подписано в Смольном», - говорит она.

Гришина призвала ввести ответственность чиновников за сохранение бизнеса в подотчетных регионах, а не вешать всю ответственность на бизнес, в том числе за распространение коронавируса.

Ранее уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов рассказал НСН, что Россия достаточно эффективно, по сравнению с другими странами, выходила из коронавируса. Пусть и в конце эпидемии и самоизоляции, но правительство улучшило качество господдержки и ее эффективность, отметил омбудсмен. По его словам, очень важно было именно доставить до конечного потребителя все выделенные деньги, реально реструктуризировать долги и дать налоговую отсрочку.

